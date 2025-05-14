200 ضيف ووفد أجنبي يشاركون في منتدى طهران للحوار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال سعيد خطيب زاده، صباح اليوم، في المؤتمر الصحفي لمنتدى طهران للحوار، إن منتدى طهران للحوار هو أهم منصة في إيران للحوار الدبلوماسي والدولي، ويقام مثل هذا البرنامج منذ أربعة عقود في مركز الدراسات السياسية والدولية بوزارة الخارجية.

وتابع: "إن مركز الدراسات السياسية والدولية بوزارة الخارجية، الذي يعد إحدى ثمار انتصار الثورة الإسلامية، يعد أحد فروع القوة الدبلوماسية".

وأضاف خطيب زاده: "مؤتمر العام الماضي لم يعقد بسبب الأحداث واستشهاد الرئيس ووزير الخارجية، لكنه سيعقد هذا المنتدى في هذا العام".

وقال: "سيشارك في هذا المنتدى 200 ضيف ووفد أجنبي". وسيشارك في هذا المنتدى عدد من وزراء خارجية دول المنطقة.

وتابع القول: "سيكون هناك 50 صحفيا دوليا، بالإضافة إلى الصحفيين المحليين، حاضرين في هذا الحدث". ما سيتم إنجازه هذا العام: ستكون وسائل الإعلام جزءًا أساسيًا من هذا الحدث.

وأشار خطيب زاده إلى أن وفداً من شخصيات الأمم المتحدة سيحضر أيضاً هذا المنتدى.

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