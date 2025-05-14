قشقاوي: لم تتمكن أمريكا مطلقا من منع نمو إيران وتطورها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن أعضاء جمعية الصداقة البرلمانية الإيرانية الجزائرية التقوا مع وزير الخارجية الجزائري في مبنى وزارة الخارجية الجزائرية صباح اليوم.

وأعرب الجانبان عن أملهما في تشكيل "اللجنة الاقتصادية المشتركة العليا" بين البلدين في أقرب وقت ممكن بعد انقطاع دام عشر سنوات.

واشار قشقاوي إلى تصريحات ترامب المثيرة للجدل أمس، قائلا: "إيران عازمة على توسيع العلاقات مع أشقائها المسلمين، وخاصة جيرانها".

وأضاف كانت تصريحات الرئيس الأميركي بشأن افتقار إيران للنمو والتنمية متناقضة. من ناحية، صرح بأنه خلال فترة ولايته الأولى، نجح في خفض إمدادات النفط إلى الصفر، وهو أهم مورد مالي لإيران، ومن ناحية أخرى، ألقى باللوم على المسؤولين الإيرانيين في افتقار إيران إلى التنمية مقارنة ببعض جيرانها.

وتابع بطبيعة الحال لم يتمكن الرئيس الأميركي قط من خفض مبيعات النفط الإيرانية إلى الصفر أو منع نمو إيران وتطورها. هذه الكلمات تشبه كلمات اللص الذي يسرق ممتلكات شخص ما بطريقة غير شريفة ويلقي اللوم على الشخص الذي سُرقت ممتلكاته بسبب السرقة.

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