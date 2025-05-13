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١٣‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٧:٥٧ م

ترمب: اريد التوصل لاتفاق مع ايران

ترمب: اريد التوصل لاتفاق مع ايران

ادعى الرئيس الامريكي، خلال زيارته للسعودية، انه يريد التوصل لاتفاق مع ايران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الرئيس الامريكي، دونالد ترمب، قال مساء اليوم الثلاثاء، خلال زيارته للسعودية: لا يمكن أن نكون أعداء لأحد بشكل دائم ونحن هنا لتعزيز الشراكات حتى لو كانت الخلافات واسعة وعميقة وهذا شأننا مع إيران.

واضاف: لدينا خلافات واضحة وعميقة مع إيران لكنني لا أؤمن بالعداوات الدائمة، وأريد التوصل إلى اتفاق مع إيران.

وقال: العرض المقدم حالياً لإيران لن يستمر إلى الأبد، بإمكان إيران أن تكون مزدهرة ولكن لن نسمح لهم بامتلاك سلاح نووي.

وكرر ترامب تهديداته ضد ايران بالقول: إذا رفضت إيران التوصل إلى اتفاق فلن يكون أمامنا خيار سوى أن نمارس أقصى الضغوط.

رمز الخبر 1957940

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