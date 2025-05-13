ترمب: اريد التوصل لاتفاق مع ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الرئيس الامريكي، دونالد ترمب، قال مساء اليوم الثلاثاء، خلال زيارته للسعودية: لا يمكن أن نكون أعداء لأحد بشكل دائم ونحن هنا لتعزيز الشراكات حتى لو كانت الخلافات واسعة وعميقة وهذا شأننا مع إيران.

واضاف: لدينا خلافات واضحة وعميقة مع إيران لكنني لا أؤمن بالعداوات الدائمة، وأريد التوصل إلى اتفاق مع إيران.



وقال: العرض المقدم حالياً لإيران لن يستمر إلى الأبد، بإمكان إيران أن تكون مزدهرة ولكن لن نسمح لهم بامتلاك سلاح نووي.



وكرر ترامب تهديداته ضد ايران بالقول: إذا رفضت إيران التوصل إلى اتفاق فلن يكون أمامنا خيار سوى أن نمارس أقصى الضغوط.