ترامب يلتقي الجولاني في الرياض غداة التعهد برفع العقوبات عن سوريا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أفادت مسؤولة في البيت الأبيض لوكالة "فرانس برس" بأنّ ترامب والجولاني التقيا قبل اجتماع أوسع لقادة الخليج الفارسي في السعودية خلال جولة ترامب في الشرق الأوسط.

ومن جهتها نقلت وكالة "الأناضول" التركية أن الرئيس التركي رجب طيب إرودغان ونظيره الأميركي بالإضافة إلى ولي العهد السعودي والجولاني، عقدوا اجتماعاً عبر الانترنت.

وقال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب خلال قمته مع قادة دول مجلس التعاون الخليج الفارسي في الرياض إننا "ندرس تطبيع العلاقات مع الحكومة السورية الجديدة".

وأكّد أنّ "رفع العقوبات عن سوريا يمنحها بداية جديدة"، مشيراً إلى أنّ "تطبيع العلاقات مع سوريا يبدأ بلقاء الجولاني".

وأعلن ترامب عن أنّه في "المستقبل ستواصل واشنطن إضافة المزيد من الدول إلى اتفاقيات أبراهام".

ومن ناحيته، قال البيت الأبيض إنّ الرئيس ترامب دعا الجولاني إلى الانضمام إلى اتفاقيات أبراهام مع "إسرائيل".

وكشف البيت الأبيض أنّ "ترامب دعا الجولاني إلى ترحيل "الإرهابيين الفلسطينيين". وأضاف أنّ "ترامب طلب من الجولاني مساعدة أميركا في منع عودة تنظيم داعش".

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