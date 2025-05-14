النائب فضل الله: واشنطن تمنع إعادة إعمار لبنان والعدوان الإسرائيلي مدعوم أميركياً

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأنه قال عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" في البرلمان اللبناني، النائب حسن فضل الله، في مؤتمر صحافي اليوم الأربعاء، إنّ "العدوان الإسرائيلي على لبنان كان ولا يزال بدعم أميركي دائم".

كذلك اعتبر فضل الله أن الإدارة الأميركية هي من "تسهم بشكل كبير في منع إعادة إعمار ما هدّمه العدو الإسرائيلي" خلال الحرب الأخيرة على لبنان، مؤكّداً في نفس الوقت، أنّ "الدولة اللبنانية هي المعنية مباشرة بملف إعادة الاعمار وبملف وضعه على جدول القمة العربية".

"حزب الله المقاوم هو نفسه الرائد في العمل السياسي"

وأضاف فضل الله، أنّ "حزب الله الذي ُولد من بين عذابات الشعب اللبناني قدّم التضحيات دفاعاً عن وطنه، والمقهورين بفعل السياسات الأميركية".

وأكّد أنّ "شعبية حزب الله تتزايد وصورته تتألق"، وأنّ "حزب الله المقاوم هو نفسه النموذج الرائد في العمل السياسي".

وفيما أشار إلى أنّ "حزب الله تنتخبه فئة كبيرة من الشعب اللبناني ليكون ممثلاً لها لأنها تأتمن هذا الحزب على مصالح وطنه"، أكّد فضل الله أنّ "حزب الله هو الذي يعمل وفق الدستور والقوانين والمشهود له في الكفاءة ونظافة الكف ومحاربة الفساد".

وأوضح فضل الله أنّ "من تسبب بمآسي الشعب اللبناني هو الكيان الاسرائيلي في العدوان الأخير، وهو لا يزال يتسبب بهذه المآسي على مرأى ومسمع من اللجنة الخماسية".

"لا علاقة للحزب بملف تهريب الذهب عبر مطار بيروت"

وفي سياق متصل، نفى فضل الله أي علاقة لحزب الله بملف تهريب الذهب عبر مطار بيروت الدولي، داعياً الجهات الرسمية بأن "تعلن للرأي العام تفاصيل هذه القضية".

كما أكّد فضل الله "حرص حزب الله على أمن المطار، وتطبيق القوانين على الجميع، وتوفير البيئة الآمنة لهذا المرفق الحيوي".

النائب عن كتلة الوفاء للمقاومة، أكّد أيضاً أنّ "حزب الله ساهم بشكل كبير في مساعدة الجهات الرسمية الأمنية من أجل إتمام مهمة حفظ أمن مطار بيروت الدولي".

هذا وتواصل قوات الاحتلال انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار منذ 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، عبر قصفه القرى اللبنانية في الجنوب والبقاع واستهداف المدنيين، وكذلك الاعتداء على الضاحية الجنوبية لبيروت، إضافةً إلى إبقاء احتلاله للنقاط الـ5 في الجنوب.