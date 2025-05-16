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١٦‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ١١:٤٤ ص

قاليباف يغادر جاكرتا متوجهاً إلى طهران

قاليباف يغادر جاكرتا متوجهاً إلى طهران

غادر رئيس مجلس الشورى الإسلامي والوفد البرلماني لبلادنا جاكرتا إلى طهران قبل دقائق بعد زيارة استغرقت ثلاثة أيام إلى إندونيسيا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس مجلس الشورى الإسلامي والوفد البرلماني لبلادنا غادرا قبل دقائق جاكرتا إلى طهران بعد زيارة استغرقت ثلاثة أيام إلى إندونيسيا.

ومن بين الأحداث المهمة في هذه الرحلة كلمة قاليباف في المؤتمر التاسع عشر لاتحاد المجالس الإسلامية، وخطابات البرلمانيين في اللجان المتخصصة للاتحاد، واللقاءات والمناقشات مع رئيس مجلس النواب العماني، ورئيس مجلس النواب الجزائري، ورئيس مجلس النواب السعودي، ورئيس برلمان بوركينا فاسو، ورئيس مجلس النواب الإندونيسي، ورئيس مجلس النواب الماليزي، ورئيس مجلس الشورى الإندونيسي، وخطاب في المركز الثقافي الإسلامي الإندونيسي، واجتماع مع مجموعة من العلماء والمثقفين الإندونيسيين، وخطاب في جامعة شريف هدايت في جاكرتا، وحضور صلاة الجمعة في جاكرتا، والمناقشات مع وسائل الإعلام الإندونيسية.

/انتهى/

رمز الخبر 1958032

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