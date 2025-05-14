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١٤‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٨:٥٩ م

قيمة الموارد الطبيعية تبلغ نحو 27.5 ترليون دولار

قيمة الموارد الطبيعية تبلغ نحو 27.5 ترليون دولار

اعلن رئيس مؤسسة الجيولوجيا والتنقيب المنجمي داريوش اسماعيلي ان قيمة الموارد الطبيعية لايران تبلغ نحو 27.5 ترليون دولار، لتحتل ايران بذلك المركز الخامس عالميا في هذا المجال.

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، انه قال رئيس مؤسسة الجيولوجيا والتنقيب المنجمي داريوش اسماعيلي ان قيمة الموارد الطبيعية لايران بما فيها النفط والغاز والمناجم والبحر والغابات تبلغ نحو 27.5 ترليون دولار، لتحتل ايران بذلك المركز الخامس عالميا في هذا المجال.

واضاف اسماعيلي على هامش زيارته لواحة – متحف الجيولوجيا بمشهد (شمال شرق) ان قيمة الموارد المنجمية تصل الى ما لا يقل عن الف و 400 مليار دولار وحتى انها قابلة للزيادة الى 10 الاف مليار دولار.

واكد انه سيتم قريبا تنفيذ المشروع الوطني لنقل المساحات المنجمية للقطاع الخاص بهدف تعزيز التنقيب واستقطاب الاستثمارات في قطاع المناجم.

رمز الخبر 1957986

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