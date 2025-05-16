انطلاق جولة المحادثات التركية الأمريكية الأوكرانية في إسطنبول

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتبت الخارجية على قناتها في تيلغرام: "بدأت المفاوضات الثلاثية بين وفود من أوكرانيا والولايات المتحدة وتركيا في إسطنبول".

وتظهر اللقطات التي نشرتها الوزارة أن يرماك وسيبيغا موجودان بالفعل في إسطنبول. ويظهر في الصورة مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان.

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن يرماك وسيبيغا لا يزالان في إسطنبول. لكنهما لا يدخلان في قوام الوفد التفاوضي الذي وافق عليه زيلينسكي.

يوم أمس الخميس، وصل إلى اسطنبول، للاجتماع مع وفد أوكراني لبحث تسوية النزاع، الوفد الروسي برئاسة فلاديمير ميدينسكي مساعد رئيس الدولة وعضوية نائب وزير الخارجية ميخائيل غالوزين، ورئيس إدارة الاستخبارات العامة العسكرية إيغور كوستيوكوف، ونائب وزير الدفاع ألكسندر فومين.

ولم يتم عقد الاجتماع يوم الخميس كما كان متوقعا. واليوم قال مصدر في الخارجية التركية، إنه يخطط لعقد اجتماع لوفود من روسيا وأوكرانيا وتركيا في اسطنبول اليوم في الساعة 12:30، وسيسبقه اجتماع بين وفود من تركيا والولايات المتحدة وأوكرانيا.

المصدر: وكالات

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