الوفد الأوكراني يصل إلى إسطنبول لعقد الجولة الثانية من المحادثات مع روسيا

ووفقا له، فإن الوفد الأوكراني، نقلا عن العربية، على غرار الجولة الأولى من المفاوضات التي عقدت في 16 مايو/أيار الماضي، سيرأسه وزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف.

وبحسب تقارير إعلامية، فإن تشكيلة الوفد الأوكراني ستشارك في هذه المفاوضات مع تغيير واحد، ولن يكون أوليكسي مالوفاتسكي، رئيس قسم القانون الدولي في هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني، حاضرا في هذه الجولة.

أفادت وكالة تاس للأنباء أمس أن الوفد الروسي قد توجه أيضا إلى إسطنبول. وكما كان الحال سابقا، يرأس الوفد فلاديمير ميدينسكي، مستشار الرئاسة الروسية.

من المقرر أن تبدأ محادثات اليوم حوالي الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت طهران. وتأتي هذه المحادثات في الوقت الذي أعلن فيه جهاز الأمن الأوكراني أمس عن هجوم ضخم بطائرات مسيرة على أربع قواعد جوية روسية، والذي زعم أنه أدى إلى تدمير أو إتلاف أكثر من 40 طائرة مقاتلة وقاذفة روسية.

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