محادثات إسطنبول: روسيا وأوكرانيا تتفقان على خطوات أولية وتبادل للأسرى

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في تصريح صحفي عقب الاجتماع الثلاثي بين ممثلي روسيا وأوكرانيا وتركيا في إسطنبول، أشار ميدينسكي إلى أنّ "كييف طلبت عقد اجتماع لرؤساء الدول، وروسيا أخذت هذا الأمر في الاعتبار".

كما كشف عن رضى الوفد الروسي عن نتائج المفاوضات مع الجانب الأوكراني، مشيراً إلى أنّ "موسكو وكييف اتفقتا على عرض رؤيتهما لوقف إطلاق النار".

ولفت رئيس الوفد الروسي في إسطنبول، إلى أنّ "روسيا وأوكرانيا ستجريان قريباً عملية تبادل للأسرى وفقاً لصيغة 1000 مقابل 1000".

من جانبه، أكّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعد اتصال هاتفي مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنّ "أوكرانيا مستعدة لخطوات سريعة نحو السلام".

بدوره، قال وزير الخارجية التركي، الذي افتتح المفاوضات، إن "المحادثات الروسية- الأوكرانية في إسطنبول مهمة للتحضير لاجتماع محتمل بين بوتين وزيلينسكي"، مشيراً إلى أهمية استجابة روسيا وأوكرانيا لدعوات ترامب وإردوغان.

وأضاف فيدان، أنّ "أوكرانيا وروسيا اتفقتا على تبادل شروطهما كتابياً للتوصل إلى وقف إطلاق النار، مؤكداً أنّ الطرفين "اتفقا أيضاً على الاجتماع مرة أخرى".

وانطلقت، الجمعة، الاجتماعات الثلاثية بين روسيا وأوكرانيا وتركيا، والتي انضم إليها رئيس الاستخبارات التركية إبراهيم كالين.

وعُقدت المفاوضات المباشرة بين الطرفين، لأول مرّة منذ العام 2022، بناءً على اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والتي استمرت لأكثر من ساعة، بحسب مراسل وكالة "سبوتنيك" الروسية.

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