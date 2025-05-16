الرئيس العراقي يتسلم رسالة خطية من نظيره الروسي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكر بيان رئاسي ان رشيد "استقبل في قصر السلام ببغداد، نائب وزير الخارجية الروسية المبعوث الخاص للرئيس الروسي في الشرق الأوسط ودول أفريقيا ميخائيل بوغدانوف وفي اللقاء رحب الرئيس بوغدانوف، الذي نقل له تحيات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتمنياته بنجاح قمة بغداد وتحقيق الأهداف التي ستعقد من أجلها، كما حمل رشيد المبعوث الخاص شكره وتحياته للرئيس بوتين، مشيراً إلى ضرورة تطوير العلاقات الثنائية من خلال تفعيل الاتفاقيات وزيادة التبادل التجاري بين البلدين وبما ينسجم وتطلعات الشعبين الصديقين".

وأكد رشيد أن القمة العربية التي يرعاها العراق تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة عن طريق دعم الجهود الإقليمية والدولية الساعية لتخفيف التوتر وتوسيع آفاق التعاون بين الجميع، مشيراً إلى أن العراق يتمتع اليوم بالاستقرار الداخلي على مختلف المستويات ويمتلك علاقات دولية متميزة تؤهله لأداء دوره المحوري في حلحلة الأزمات وترسيخ الاستقرار الإقليمي".

من جانبه عبر نائب وزير الخارجية الروسي المبعوث الخاص عن سروره بلقاء الرئيس رشيد الذي يأتي في إطار التشاور والتعاون المشترك الذي يميز العلاقات الروسية العراقية، مؤكدا حرص روسيا على أمن واستقرار العراق وشعبه حتى تحقيق أهدافه وتطلعاته".

/انتهى/