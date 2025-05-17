سفير إيران في الفاتيكان يلتقي البابا الجديد

أفادت وكالة مهر للأنباء، قدم "مختاري" تهانيه بمناسبة انتخاب البابا ليون الرابع عشر كزعيم رقم 267 للكنيسة الكاثوليكية، معربًا عن أمله في أن تتيح فترة القيادة الجديدة للفاتيكان فرصًا جديدة لتعزيز التفاعلات الثقافية والدينية والدبلوماسية بين جمهورية إيران الإسلامية ودولة الفاتيكان.

وأشار السفير الإيراني إلى الإمكانيات المشتركة بين الجانبين، مؤكدًا أن "التعاون بين الأديان يمكن أن يلعب دورًا فعالًا في تعزيز السلام والعدالة والتعايش".

يُذكر أن البابا ليون الرابع عشر، الذي كان يُعرف سابقًا باسم الكاردينال روبرت فرانسيس بروفيست، تم انتخابه كزعيم جديد للكنيسة الكاثوليكية في 18 من شهر ارديبهشت 1404 هجري شمسي، بعد وفاة البابا فرانسيس، وذلك في أول يوم عمل من السنة البابوية (الاثنين عيد الفصح)، من قبل مجلس الكرادلة.

وحسب الإعلان الرسمي من الفاتيكان، ستُقام مراسم بدء الفترة الرسمية للبابا ليون الرابع عشر في 28 من شهر ارديبهشت.

يعتبر لقاء سفير جمهورية إيران الإسلامية مع البابا الجديد بمثابة أول تفاعل رسمي في بداية هذه الفترة، ويُعد خطوة نحو تعزيز العلاقات التاريخية بين جمهورية إيران الإسلامية والكنيسة الكاثوليكية.

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