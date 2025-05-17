رئيس جامعة آزاد الإسلامية يعلن عن التعاون العلمي مع جامعات تتارستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعرب الدكتور محمد مهدي طهرانجي، رئيس جامعة آزاد الإسلامية، في لقاء مع الدكتور رفقة مينيخانوف، رئيس أكاديمية العلوم في جمهورية تتارستان، عن ارتياحه لعقد هذا الاجتماع وأكد على ضرورة وضع خارطة طريق عملية للتعاون العلمي والتكنولوجي بين البلدين.

وأشار إلى أنه يعمل على تعزيز العلاقات العلمية والتكنولوجية بين إيران وتتارستان منذ أكثر من عشر سنوات، وقال: "منذ عام 2016 تم اتخاذ قرار بتطوير العلاقات العلمية، إلا أن التعاون كان مصحوبًا بالصعوبات". واليوم، بعد أن توليت مسؤولية جامعة آزاد الإسلامية لمدة سبع سنوات، ونظراً لقدرة هذه الجامعة التي تضم 50 ألف عضو هيئة تدريس وتغطي 40% من التعليم العالي في البلاد، فقد قررت تعزيز هذه التعاونات بعيداً عن البيروقراطية الحكومية.

وأضاف الدكتور طهرانجي: "يجب أن نبتعد عن صيغة اتخاذ القرار البطيئة والمعقدة وأن نتخذ القرارات ونتصرف بالاعتماد على القدرات الداخلية". كان التعاون في الماضي على المستوى العلمي بشكل رئيسي، ولكن اليوم أصبح العلم والتكنولوجيا متشابكين ويجب علينا التحرك نحو التعاون العلمي والتكنولوجي.

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