تعاون إيراني طاجيكي في مجال النقل والترانزيت في ميناء تشابهار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقت نائبة وزير النقل في جمهورية طاجيكستان شايسته سعيد مراد زاده، على رأس وفد، مع سعيد رسولي، نائب وزيرة الطرق والتنمية الحضرية والمدير التنفيذي لمنظمة الموانئ والملاحة البحرية، وأكدت على عزم حكومة بلادا الجاد على الاستثمار في المجال اللوجستي في ميناء تشابهار.

وأكدت السيدة سعيد مراد زاده في اللقاء أن العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية بين طهران ودوشنبه في مستوى جيد، مضيفة: "إن مستوى العلاقات الاقتصادية وحركة البضائع بين البلدين في نمو وتزايد".

وبحسب قولها فإن الحكومة الطاجيكية تؤكد على الاستثمار في بناء محطة لوجستية في ميناء تشابهار.

وفي إشارة إلى لقاءات وزيارات وفد من المستثمرين الطاجيك إلى ميناء تشابهار، أضافت السيدة سعيد مراد زاده: "خلال هذه الزيارات، تم بحث فرص الاستثمار في ميناء الشهيد بهشتي في تشابهار وتم تبادل مجالات التعاون المشترك في مجالات النقل البحري والخدمات اللوجستية والعبور والبنية التحتية للموانئ".

ومن جانب اخر أشار سعيد رسولي نائب وزيرة الطرق وبناء المدن والمدير التنفيذي لمنظمة الموانئ والملاحة البحرية إلى جهود الحكومة الرابعة عشرة لتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري مع الدول المجاورة وأكد: إن نهج طهران في تطوير التعاون في مجال النقل والعبور مع دول العالم وخاصة الدول المجاورة هو إنشاء سلسلة قيمة لوجستية في المنطقة مع الأخذ في الاعتبار الموقع الجيوسياسي والجيواقتصادي لإيران وهو أمر مربح للجانبين ومشترك لجميع أصحاب المصلحة وخاصة شعوب الدول المستفيدة.

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