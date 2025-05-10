تعاون إيراني روسي في مجال النقل البحري

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اتفق سعيد رسولي نائب وزيرة الطرق وبناء المدن والمدير العام لمنظمة الموانئ والملاحة البحرية، ودميتري أزيبروف نائب وزير النقل الروسي، في اتصال هاتفي على عقد اجتماع مشترك في ميناء محج قلعة الروسي، بمشاركة مديري منظمة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية، برفقة القطاع غير الحكومي، ومديري وزارة النقل ووكالة النقل البحري في الاتحاد الروسي والقطاع غير الحكومي الروسي، من أجل تفعيل تشكيل اتحاد النقل البحري الإيراني الروسي.
وأشار رسولي إلى أهمية وضرورة زيادة النقل المشترك والعبور عبر طريق بحر قزوين في ظل جهود طهران وموسكو لتعزيز ممر الشمال والجنوب، وأكد على تسهيل النقل من جميع الطرق الموجودة في الممر الشمالي الجنوبي، وخاصة تنشيط النقل في بحر قزوين، وخاصة نقل الحاويات عبر الموانئ الشمالية في إيران والموانئ الروسية.
وشكر الجانب الروسي على تعاونه في تطوير وتوقيع خارطة الطريق الإيرانية الروسية لتنمية التعاون في مجال النقل لعام 2025 التي تم توقيعها مؤخرا، ودعا إلى تشكيل وبدء عمل اتحاد النقل البحري الإيراني الروسي في أقرب وقت ممكن، بمشاركة القطاعات غير الحكومية من الجانبين، والتي تلعب دورا فعالا في تعزيز النقل والعبور في بحر قزوين.
وأكد الرئيس التنفيذي لمنظمة الموانئ والملاحة البحرية: "من أجل تعزيز وتطوير التعاون البحري والبحري مع روسيا، فإننا نسعى إلى تسريع تنفيذ خطة العمل المشتركة".
وفي هذه المحادثة الهاتفية، أكد نائب وزير النقل الروسي أيضًا أننا مستعدون للحد من مشاكل النقل البحري في بحر قزوين وتسهيل دخول وخروج السفن من الموانئ، مؤكدًا: "إن مشاكل جدولة السفن وتفريغ البضائع الخاصة والقابلة للتلف من بين القضايا التي يجب علينا معالجتها بسرعة".
وأعلن دميتري أزيبروف، وزير النقل الروسي، أن "وزارة النقل الروسية، ترحب بالمقترحات البناءة للجانب الإيراني، وتسعى إلى التوصل إلى اتفاق شامل وكامل مع إيران في مختلف المجالات البحرية والموانئ".
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