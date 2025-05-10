تعاون إيراني روسي في مجال النقل البحري

وأشار رسولي إلى أهمية وضرورة زيادة النقل المشترك والعبور عبر طريق بحر قزوين في ظل جهود طهران وموسكو لتعزيز ممر الشمال والجنوب، وأكد على تسهيل النقل من جميع الطرق الموجودة في الممر الشمالي الجنوبي، وخاصة تنشيط النقل في بحر قزوين، وخاصة نقل الحاويات عبر الموانئ الشمالية في إيران والموانئ الروسية.

وشكر الجانب الروسي على تعاونه في تطوير وتوقيع خارطة الطريق الإيرانية الروسية لتنمية التعاون في مجال النقل لعام 2025 التي تم توقيعها مؤخرا، ودعا إلى تشكيل وبدء عمل اتحاد النقل البحري الإيراني الروسي في أقرب وقت ممكن، بمشاركة القطاعات غير الحكومية من الجانبين، والتي تلعب دورا فعالا في تعزيز النقل والعبور في بحر قزوين.

وأكد الرئيس التنفيذي لمنظمة الموانئ والملاحة البحرية: "من أجل تعزيز وتطوير التعاون البحري والبحري مع روسيا، فإننا نسعى إلى تسريع تنفيذ خطة العمل المشتركة".