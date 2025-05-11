تعاون إيراني صيني في مجال الذكاء الاصطناعي وأنظمة الفضاء

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السيد ستار هاشمي التقى مع السفير الصيني لدى طهران تشونغ بي وو.

وأكد الجانبان على ضرورة الاستفادة القصوى من القدرات المشتركة لتحقيق الأهداف التنموية الاستراتيجية للعلاقات بين البلدين، مشيرين إلى الخلفية الحضارية والتاريخية للبلدين والتاريخ الطويل للتعاون منذ عصر طريق الحرير.

وفي إشارة إلى الاتفاقيات السابقة بين البلدين، خاصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أشار وزير الاتصالات إلى الإرادة الجادة للجمهورية الإسلامية الإيرانية لتفعيل هذه الاتفاقيات، وأكد على تنفيذ المحاور المحددة في وثيقة التعاون المشترك الموقعة سابقاً بين وزارتي الاتصالات الإيرانية والصينية.

واعتبر هاشمي، خلال إعلانه عن زيارته الرسمية للصين في المستقبل القريب، هذه الرحلة فرصة مهمة لمواصلة البرامج المشتركة، وذكر أن تطوير التعاون في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية وأنظمة الفضاء ونقل البيانات سيكون من بين الأولويات الرئيسية للمحادثات المستقبلية.

وأكد وزير الاتصالات: "أن البلدين يمتلكان قدرات كبيرة خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي يمكن أن تشكل أساسا لمشاريع مشتركة".

وأشار السفير الصيني لدى طهران تشونغ بي وو إلى الإمكانات العميقة للعلاقات الإيرانية الصينية، وأشاد بالتقدم الذي أحرزته إيران في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأكد على استمرار وتوسيع التعاون الثنائي على الرغم من التحديات والضغوط الخارجية. كما أكد على ضرورة تطوير التعاون في مجالات جديدة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، ورحب بزيارة وزير الاتصالات الإيراني إلى الصين.

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