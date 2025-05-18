وفاة القائم بأعمال القنصل العام الأفغاني في مشهد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال رئيس ممثلية وزارة الخارجية الايرانية في شمال شرقي البلاد: "فيضان الله ناصري القائم بأعمال القنصل العام لأفغانستان في مشهد، توفي صباح اليوم الأحد في هذه المدينة بسبب مشكلة في القلب".

وأضاف أحمد معصومي فر: "إن ناصري كان يعمل قائما بأعمال رئيس القنصلية الأفغانية في مشهد منذ أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي".

كما أصدر رسالة تعزية بهذه المناسبة، جاء فيها: "أتقدم بأحر التعازي لأسرة الفقيد وموظفي القنصلية العامة الأفغانية في هذا المصاب الجلل. وأسأل الله العلي القدير أن يلهم ذويه الصبر والسلوان".

يذكر ان للعراق وأفغانستان وباكستان وتركيا وتركمانستان والمملكة العربية السعودية والأمم المتحدة حاليا قنصليات ومكاتب تمثيلية نشطة في مشهد.

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