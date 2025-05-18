عراقجي يلتقي القائم بأعمال وزير الخارجية الأفغاني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن أمير خان متقي القائم بأعمال وزير الخارجية الأفغاني التقى مع السيد عباس عراقجي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال زيارته إلى طهران.
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التقى أمير خان متقي، القائم بأعمال وزير الخارجية الأفغاني، مع السيد عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، خلال زيارته إلى طهران.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن أمير خان متقي القائم بأعمال وزير الخارجية الأفغاني التقى مع السيد عباس عراقجي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال زيارته إلى طهران.
/انتهى/
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