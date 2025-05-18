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١٨‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٨:٢٦ ص

عراقجي يلتقي القائم بأعمال وزير الخارجية الأفغاني

عراقجي يلتقي القائم بأعمال وزير الخارجية الأفغاني

التقى أمير خان متقي، القائم بأعمال وزير الخارجية الأفغاني، مع السيد عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، خلال زيارته إلى طهران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن أمير خان متقي القائم بأعمال وزير الخارجية الأفغاني التقى مع السيد عباس عراقجي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال زيارته إلى طهران.

/انتهى/

رمز الخبر 1958103

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