افغانستان .... صواريخ تصيب مطار قندهار جنوبي افغانستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال رئيس المطار مسعود باشتون لوكالة فرانس برس إن "ثلاثة صواريخ أطلقت الليلة الماضية على المطار وسقط اثنان منها على المدرج.. بسبب ذلك ألغيت جميع الرحلات الجوية من المطار".

والأسبوع الماضي، أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية عن مقتل نحو 100 شخص في هجوم مسلح على منطقة سبين بولداك في ولاية قندهار، متهما عناصر حركة طالبان بشن هذا الهجوم.

ومطلع يوليو/تموز الماضي، أعلنت حركة طالبان سيطرتها على منطقة سبين بولداك على الحدود مع باكستان بعد قتال عنيف، لكن الحكومة الأفغانية قالت إنها استعادت السيطرة على المعبر الحدودي الذي يعد نقطة استراتيجية تجارية مهمة.

هذا وتصاعدت وتيرة العنف والقتال في أفغانستان في ظل تعثر المفاوضات بين طرفي النزاع، للتوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، وبحث المستقبل السياسي للبلاد. وتؤكد "طالبان" استمرار الهجوم على قوات الأمن في معظم أنحاء البلاد؛ معلنة سيطرة مقاتليها على معظم خط الحدود الدولية.

ولاحقا اتفق الطرفان على تجنيب المدنيين والبنى التحتية أعمال العنف، فضلا عن تسريع وتيرة المفاوضات. إلى ذلك، أعلنت القيادة المركزية الأميركية انسحاب ما يزيد عن 95 في المئة من قواتها من أفغانستان، وذلك تنفيذا لقرار الرئيس جو بايدن، الخاص بسحب القوات بشكل كامل، بحلول 11 سبتمبر/ أيلول القادم.

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