عراقجي يؤكد على اهتمام إيران بتعزيز التعاون مع دول منظمة شنغهاي للتعاون

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن نورلان يرميكباييف، الأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون، الذي زار طهران للمشاركة في "منتدى حوار طهران"، التقى وزير الخارجية السيد عباس عراقجي يوم الأحد.

وفي هذا اللقاء، أكد وزير الخارجية التزام بلادنا الخاص بتعزيز التفاعل والتعاون الفعال بين الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون في مختلف المجالات، ودور الأمانة العامة والأمين العام للمنظمة في ديناميكية وحراك هذه المنظمة في الساحتين الإقليمية والدولية، وتعزيز العلاقات وتعزيز القدرات الاقتصادية، والمساعدة في حل القضايا والمشاكل بين بعض الدول الأعضاء، وتعزيز التعاون مع المنظمات المؤثرة الأخرى مثل مجموعة بريكس ومنظمة التعاون الاقتصادي ومجموعة الثماني.

وأعرب نورلان يرميكباييف، الأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون، عن ارتياحه لزيارته إلى طهران ومشاركته في اجتماعات منتدى طهران للحوار، معرباً عن أمله في أن تساعد مناقشات الاجتماع في تعزيز التعاون بين الدول المشاركة، وخاصة أعضاء شنغهاي.

وفي معرض تقديمه تقريرا عن البرامج والفعاليات العديدة القادمة خلال رئاسة الصين للمنظمة، أكد على تعاون وتفاعل أمانة شنغهاي مع الدول الأعضاء، وخاصة إيران، والاستفادة من المقترحات والمبادرات التي قدمتها إيران لتعزيز التعاون المتعدد الأطراف، بما في ذلك بين المنظمتين، شنغهاي وبريكس.

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