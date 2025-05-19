إيران وروسيا توقعان وثيقة التعاون في مجال البيانات المكانية والخرائط بين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين منظمة الخرائط الإيرانية والوكالة الفيدرالية الروسية للتسجيل الحكومي والمسح العقاري والخرائط، المعروفة باسم "روس ريستر"، على هامش القمة الاقتصادية الدولية السادسة عشرة "روسيا والعالم الإسلامي" في قازان.

تم توقيع مذكرة التفاهم هذه من قبل إسكندر صيدايي، رئيس منظمة رسم الخرائط الحكومية، والسيدة تاتيانا جروموفا، نائبة رئيس الخدمة الفيدرالية للتسجيل المدني والسجل العقاري ورسم الخرائط في روسيا، وتهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجال تبادل تقنيات رسم الخرائط، وتطوير البنية التحتية للمعلومات المكانية، وتنفيذ مشاريع الجيوماتكس المشتركة.

وتعد هذه الاتفاقية خطوة أساسية نحو تعميق العلاقات التقنية والعلمية بين البلدين في مجال رسم الخرائط.

وقال رئيس منظمة الخرائط الإيرانية بهذا الخصوص: "من خلال التوقيع على هذه الوثيقة، ستوسع إيران وروسيا تعاونهما في الأبعاد العلمية والبيانات المكانية وإقامة المعارض المتخصصة والاجتماعات التكنولوجية المشتركة".

وأضاف: "بما أن البلدين يتمتعان بخبرات ممتازة في مجال البيانات المكانية والمساحة ورسم الخرائط، فإنهما يستطيعان الاستفادة من هذه الخبرات في الساحتين الإقليمية والدولية".

وقالت تاتيانا جروموفا، نائبة مدير الخدمة الفيدرالية للتسجيل المدني والسجل العقاري ورسم الخرائط في روسيا، مشيرة إلى مجالات التعاون بين البلدين: "إيران وروسيا متقدمتان للغاية في مجال العلوم والتكنولوجيا، وخاصة في مجالات رسم الخرائط والبيانات المكانية والسجل العقاري، ولديهما خبرة قيمة".

وأكد: "أنه من خلال التوقيع على هذه الوثيقة سيتم تسهيل طريق التعاون وتبادل الخبرات وزيادة التعاون بين البلدين".

وعلى هامش المنتدى الدولي السادس عشر لروسيا والعالم الإسلامي، عقد اجتماع ثلاثي بمشاركة ممثلين عن إيران وروسيا وقطر لتعزيز التعاون في مجال هندسة الخرائط والمعلومات المكانية.

وفي هذا اللقاء قدم رئيس منظمة الخرائط الوطنية ومساعد وزير التكنولوجيا المعلومات المكانية للمنظمة وقدموا نبذة عن قدرات إيران وأنشطتها في هذا المجال.

وعقد هذا الاجتماع بهدف توسيع التفاعلات الدولية والاستفادة من التقنيات الجديدة في مجال المعلومات المكانية، وأكد الطرفان على تطوير التعاون المشترك وتبادل المعرفة والخبرات.

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