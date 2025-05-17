إيران وروسيا تؤكدان على تطوير التعاون في مجال تنفيذ المشاريع الجيوماتيكية المشتركة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن منظمة الخرائط الحكومية، أن على هامش القمة الاقتصادية الدولية السادسة عشرة "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان" في قازان، تم توقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاون بين منظمة الخرائط الحكومية الإيرانية والوكالة الفيدرالية للتسجيل الحكومي والسجل العقاري ورسم الخرائط في روسيا.

وتم توقيع مذكرة التفاهم بهدف تعزيز التعاون الثنائي في مجال تبادل تقنيات الخرائط وتطوير البنية التحتية للمعلومات المكانية وتنفيذ مشاريع الجيوماتكس المشتركة.

وتعد هذه الاتفاقية خطوة أساسية نحو تعميق العلاقات التقنية والعلمية بين البلدين في مجال رسم الخرائط والمعلومات المكانية.

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