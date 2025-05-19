انطلاق اجتماع وزراء التعليم العالي في الدول الإسلامية

أفادت وكالة مهر للأنباء،أن الاجتماع الثاني لوزراء التعليم العالي للدول الأعضاء في منصة حوار منظمة التعاون الإسلامي، الذي انطلق يوم الأحد 18 مايو، يستمر اليوم الثلاثاء بمشاركة وزراء العلوم من الدول الإسلامية.

افتتح محمد رضا عارف، نائب رئيس الجمهورية، الاجتماع بكلمة ترحيبية. حيث يناقش وزراء العلوم في هذا الاجتماع نتائج حوارات الفرق الفنية والبيان الختامي للاجتماع.

هذا الاجتماع الدولي، الذي يستضيفه وزارة العلوم والبحوث والتكنولوجيا في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بدأ يوم أمس بجلسة صحفية لوزير العلوم على مستوى الفرق الفنية للدول الأعضاء.

يركز هذا الحدث بشكل خاص على تعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي في مجال الذكاء الاصطناعي، ويهدف إلى إعداد ومراجعة أول وثيقة متعددة الأطراف حول الذكاء الاصطناعي بين الدول الإسلامية، والتي من المتوقع أن تفتح آفاق جديدة لتعزيز التفاعلات العلمية والتعليمية والتكنولوجية في العالم الإسلامي. ووفقًا لما ذكره حسين سيمائي، وزير العلوم، فإن اعتماد هذه الوثيقة سيعتبر بمثابة وثيقة مشتركة لجميع الدول الإسلامية.

كما أعلن وزير العلوم والبحوث والتكنولوجيا في اليوم الأول من الاجتماع عن إطلاق ست لجان فنية، والتي لم تكن نشطة بعد الاجتماع الأول في ألماتي. تشمل هذه اللجان مجالات التكنولوجيا الحديثة والابتكارات، الصحة والطب، الأمن الغذائي، المياه، التغيرات المناخية، والتحديات البيئية، بالإضافة إلى تطوير التعليم ورأس المال البشري مع التركيز على تطوير المهارات الأساسية الفنية والمهنية.

تستمر فعاليات اليوم الثاني من الاجتماع بخطاب وزير العلوم وممثلي وزارة العلوم من الدول الأعضاء في منصة حوار "أو.آي.سي"، تحت عنوان "الابتكار في العلوم والتكنولوجيا من خلال استغلال الذكاء الاصطناعي: استراتيجية للتفوق ومستقبل مشرق للعالم الإسلامي".

كما تشمل برامج اليوم زيارة وزراء العلوم لمعرض آخر إنجازات المعرفة والجامعات في إيران، وتوقيع مذكرات تفاهم للتعاون التعليمي والبحثي والعلمي، بالإضافة إلى لقاءات ثنائية بين الوزراء المشاركين في هذا الاجتماع مع المسؤولين في مجال العلوم. ويختتم الاجتماع بعشاء يقيمه وزير العلوم في طهران.

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