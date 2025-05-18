نائبة رئيس الجمهورية تتوجه إلى روسيا يوم الأربعاء

أفادت وكالة مهر للأنباء، فقد تم تأكيد حضور 12 وزيرًا للبيئة من دول مختلفة في هذا المؤتمر.

ومن المقرر أن تشمل برامج أنصاري خلال هذه الزيارة المشاركة في اجتماع وزراء البيئة لدول حوض بحر قزوين، حيث سيحضر أربعة وزراء في هذا الاجتماع. ومن بين المواضيع المطروحة على جدول أعمال الاجتماع، سيتم مناقشة التحضيرات لعقد مؤتمر "كوب" في طهران.

كما سيعقد على هامش هذا المؤتمر جلسة لوزراء البيئة من دول "بريكس"، حيث سيتم تناول مواضيع متعددة تشمل التكنولوجيا المتعلقة بتقليل انبعاثات الكربون وتغير المناخ، بالإضافة إلى مشاركة المجتمع المدني في مجال البيئة.

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