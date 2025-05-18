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١٨‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٣:١٠ م

نائبة رئيس الجمهورية تتوجه إلى روسيا يوم الأربعاء

نائبة رئيس الجمهورية تتوجه إلى روسيا يوم الأربعاء

تتوجه شينا أنصاري، نائبة رئيس الجمهورية ورئيسة منظمة حماية البيئة، إلى روسيا يوم الأربعاء 21 مايو للمشاركة في مؤتمر "نِفسكي" البيئي.

أفادت وكالة مهر للأنباء، فقد تم تأكيد حضور 12 وزيرًا للبيئة من دول مختلفة في هذا المؤتمر.

ومن المقرر أن تشمل برامج أنصاري خلال هذه الزيارة المشاركة في اجتماع وزراء البيئة لدول حوض بحر قزوين، حيث سيحضر أربعة وزراء في هذا الاجتماع. ومن بين المواضيع المطروحة على جدول أعمال الاجتماع، سيتم مناقشة التحضيرات لعقد مؤتمر "كوب" في طهران.

كما سيعقد على هامش هذا المؤتمر جلسة لوزراء البيئة من دول "بريكس"، حيث سيتم تناول مواضيع متعددة تشمل التكنولوجيا المتعلقة بتقليل انبعاثات الكربون وتغير المناخ، بالإضافة إلى مشاركة المجتمع المدني في مجال البيئة.

/انتهى/

رمز الخبر 1958136
یاسر المصری

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