طيران "ناس" السعودية تجري 40 رحلة ذهاب وعودة من ايران الى مكة خلال موسم الحج

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال نائب مدير العمليات في شركة مدينة مطار الإمام الخميني، جواد صالحي أرتيماني: تم تشغيل رحلة واحدة من مطار الإمام الخميني الدولي في 13 مايو ورحلة أخرى في 14 مايو، لنقل جميع الحجاج إلى أرض الوحي".

وتابع: انطلقت رحلات الحج رسمياً في 15 مايو/أيار الماضي، وبحلول نهاية صباح 17 مايو/أيار تم تسيير 38 رحلة، منها رحلة واحدة لشركة طيران ناس، والبقية لشركة طيران إيران.

وأوضح صالحي أن من بين هذه الرحلات الـ38، كانت 35 رحلة إلى المدينة المنورة، وثلاث رحلات إلى جدة. بلغ عدد المسافرين إلى المدينة المنورة حتى يوم 17 مايو 826 مسافراً، وعدد المسافرين إلى جدة 827 مسافراً.

وأوضح أن رحلات طيران ناس بدأت في 17 مايو الجاري، كما هو مخطط لها، ومن المقرر أن تشغل الشركة 20 رحلة ذهاب و20 رحلة عودة.

/انتهى/