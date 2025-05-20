نصف الحجاج الإيرانيين دخلوا أرض الوحي حتى الآن

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال رئيس منظمة الحج والزيارة علي رضا بيات على هامش زيارة لمطار جدة بشأن آخر مستجدات عمليات الحج: "وفقاً لأحدث الإحصائيات، وحتى 19 مايو، دخل ما مجموعه 42372 حاجاً إلى أرض الوحي هذا العام عبر مطاري المدينة المنورة وجدة".

وشكر بيات شركة الخطوط الجوية الإيرانية ومجمع مطارات البلاد وأعلن: "من بين 177 رحلة جوية تم تنفيذها لنقل الحجاج، قامت الخطوط الجوية الإيرانية حتى الآن بتشغيل 148 رحلة، وقامت الخطوط الجوية العربية السعودية بتشغيل 29 رحلة".

وعن وضع الرعاية الطبية للمواطنين في مكة المكرمة والمدينة المنورة، قال: "خلال الأيام الخمسة عشر الأولى من عملية الحج، تم تسجيل 14757 زيارة خارجية للحجاج في المراكز الطبية التابعة لمنظمة الحج والزيارة، واحتاج 39 مواطناً إلى دخول المستشفى لتلقي خدمات إضافية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين صحة هؤلاء الأعزاء".

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