مجموعة من المعلمين في البلاد ستلتقي بقائد الثورة

أفادت وكالة مهر للأنباء، يُعتبر المعلمون من الفئات التي تحظى باهتمام خاص من قبل قائد الثورة، حيث تتضمن لقاءاته المتعددة مع المعلمين دائمًا نقاطًا وتوصيات ومطالبات مهمة تهدف إلى تعزيز التعليم والتربية في البلاد.

عادةً ما كانت هذه اللقاءات تُعقد في أيام استشهاد الشهيد مطهري ويوم المعلم، ولكن هذا العام، نظرًا لتزامنها مع موسم إرسال الحجاج ولقاء مسؤولي الحج، ستُعقد في العشر الأواخر من شهر مايو.

لقد أجرى المعلمون حتى الآن العديد من اللقاءات السنوية مع قائد الثورة، حيث تعود جذور هذه اللقاءات إلى فترة رئاسة الجمهورية لآية الله الخامنئي.