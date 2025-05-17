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١٧‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ١٠:٠١ ص

مجموعة من المعلمين في البلاد ستلتقي بقائد الثورة

مجموعة من المعلمين في البلاد ستلتقي بقائد الثورة

ستلتقي مجموعة من المعلمين والمربين من جميع أنحاء البلاد، اليوم السبت 17 مايو 2025، مع سماحة آية الله الخامنئي، قائد الثورة الإسلامية، في حسينية الإمام الخميني (قدس سره). 

أفادت وكالة مهر للأنباء، يُعتبر المعلمون من الفئات التي تحظى باهتمام خاص من قبل قائد الثورة، حيث تتضمن لقاءاته المتعددة مع المعلمين دائمًا نقاطًا وتوصيات ومطالبات مهمة تهدف إلى تعزيز التعليم والتربية في البلاد.

عادةً ما كانت هذه اللقاءات تُعقد في أيام استشهاد الشهيد مطهري ويوم المعلم، ولكن هذا العام، نظرًا لتزامنها مع موسم إرسال الحجاج ولقاء مسؤولي الحج، ستُعقد في العشر الأواخر من شهر مايو.

لقد أجرى المعلمون حتى الآن العديد من اللقاءات السنوية مع قائد الثورة، حيث تعود جذور هذه اللقاءات إلى فترة رئاسة الجمهورية لآية الله الخامنئي.

رمز الخبر 1958059
یاسر المصری

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