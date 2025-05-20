خطوة جديدة من بعثة الحج الايرانية..أول رحلة حج من ايران إلى مطار الطائف

وأفادت وكالة مهر للأنباء، لأول مرة في تاريخ الحج الإيراني، تقوم الخطوط الجوية للجمهورية الإسلامية الإيرانية بتشغيل رحلات الحج إلى مطار الطائف الدولي؛ حيث يتم تشغيل هذه الرحلات من مطار قشم إلى مطار الطائف.

أنها اعلنت العلاقات العامة في شركة طيران الجمهورية الاسلامية الايرانية، ستسير ثلاث رحلات على هذا الخط في 27 مايو باستخدام طائرات إيرباص.

وفي إعلانه عن هذا الخبر، قال الرئيس التنفيذي للشركة حسين خانلري: "إن تسيير رحلات جوية من قشم إلى مطار الطائف يعد خطوة استراتيجية لتسهيل سفر الحجاج، وتخفيف الضغط على مطاري جدة والمدينة المنورة، وتحسين جودة الخدمات الجوية وتعتبر هذه العملية نقطة تحول في تاريخ الحج الإيراني".

وأضاف: "كما سيتم تشغيل رحلة أخرى من مطار قشم إلى مطار جدة الدولي في 28 مايو المقبل".

يقع مطار الطائف الدولي على بعد 30 كيلومتراً شرق المدينة المنورة و70 كيلومتراً من مكة المكرمة، ومع المرافق المناسبة، لديه قدرة جيدة على استقبال الحجاج.

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