بقائي: الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وصمة عار لن تمحى من تاريخ المنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي اشاد في بداية المؤتمر الصحفي الاسبوعي، بذكرى الشهيد أمير عبداللهيان، قائلا: "كان الدكتور أمير عبداللهيان قدوة في الأخلاق والتواضع والمسؤولية والكفاءة. وخلال فترة ولايته، شهدنا أحداثا مهمة في مجال السياسة الخارجية، منها انضمام إيران إلى شنغهاي ومجموعة "بريكس". لقد لعب دورا هاما في الدفاع عن المقاومة.

وأشاد بذكرى الشهيد رئيسي مشیرا إلى التطورات في المجال الدبلوماسي خلال الأسبوعين الأخيرين بما في ذلك زيارة عراقجي إلى المنطقة، قائلا: في المنطقة مازلنا نواجه أزمة مستمرة ناجمة عن تجاوزات الكيان الصهيوني وعدوانيته لافتا إلى إن الأحداث في غزة والضفة الغربية مؤلمة..خلال الـ24 ساعة الماضية قُتل ما يقرب من 200 شخص من الأبرياء ودُفن عدد أكبر تحت الأنقاض. وتتم هذه الجرائم في ظل صمت وتقاعس مجلس الأمن والأمم المتحدة ومؤسسات حقوق الإنسان، وبصمت ودعم نشط بالأسلحة من الولايات المتحدة وبريطانيا وبعض الدول الأوروبية.

وتابع أن الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وصمة عار في تاريخ المنطقة لن تمحى أبدا، ويجب محاسبة المجرمين الصهاينة وداعميهم.

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