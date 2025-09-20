تظاهرات في 4 دول عربية تطالب بوقف الإبادة بغزة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه شهدت عدة مدن مغربية وقفات شعبية تنديدا بعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وعدد من دول المنطقة دعما للمقاومة الفلسطينية.

كما شهدت مدن منها طنجة والدار البيضاء وتطوان ومراكش والقنيطرة وفاس ومكناس وأغادير، وقفات نظم أغلبها عقب صلاة الجمعة، حيث ندد المتظاهرون باستمرار تجويع المدنيين في قطاع غزة وإغلاق المعابر.

وردد المشاركون أمام البرلمان المغربي في العاصمة الرباط، شعارات تستنكر الاعتداءات الإسرائيلية على الدول العربية وطالبوا بمحاسبة قادة الاحتلال على الجرائم المرتكبة.

ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية، وصور قادة المقاومة معبرين عن دعمهم للشعب الفلسطيني وأشادوا بأسطول الصمود العالمي الذي انطلق باتجاه غزة وبالمشاركين فيه.

وطالب المتظاهرون الأنظمة العربية بإلغاء اتفاقيات التطبيع الموقعة مع الاحتلال، والشعوب العربية والإسلامية بمقاطعة منتجات الاحتلال والشركات الداعمة له.

وفي العاصمة نواكشوط، تظاهر مئات الموريتانيين تضامنا مع الفلسطينيين بقطاع غزة ورفضا لحرب الإبادة الإسرائيلية.

ونظمت المظاهرات عقب صلاة الجمعة، أمام “الجامع الكبير” في نواكشوط، حيث هتف المشاركون فيها رفضا للصمت العالمي على استمرار الإبادة الإسرائيلية في غزة.

ومن الشعارات التي رددها المتظاهرون “من شنقيط التحية.. إلى غزة الأبية” و”تجويع غزة جريمة حرب” و”أوقفوا حرب الإبادة”.

وحمّل المتظاهرون الولايات المتحدة المسؤولية عن استمرار الإبادة على غزة، مجددين مطالبتهم بطرد سفير واشنطن من نواكشوط.

كما خرجت مسيرة شعبية في شوارع مدينة طرابلس شمالي لبنان، تحت شعار “لن نترك غزة وحدها”، وذلك تلبية لدعوة من “هيئة نصرة الأقصى” (غير حكومية).

وانطلقت المسيرة من ساحة عبد الحميد كرامي، وسط المدينة، باتجاه الشوارع المحاذية.

ونقلت الأناضول عن الشيخ ناصر التكريتي من على هامش المسيرة “نتحرك مرة أخرى لنقول لأهلنا في غزة لستم وحدكم”.

وأضاف التكريتي “نقول لا تيأسوا واصبروا وصابروا، أنتم تُعلّمون العالم كله معنى الثبات على الحق”.

وتظاهر مئات آلاف اليمنيين بالعاصمة صنعاء وعدة محافظات، مستنكرين الصمت العالمي والعربي تجاه الإبادة في غزة.

وبحسب مراسل الأناضول، نظمت المظاهرات تلبية لدعوة من زعيم حركة أنصار الله، عبد الملك الحوثي، تحت شعار “مع غزة، لن نقبل بعار الخذلان مهما كانت جرائم العدوان”.

ولوح المتظاهرون بعلمي اليمن وفلسطين، ورفعوا لافتات نددت بالصمت العالمي تجاه العدوان الإسرائيلي والقتل والتهجير القسري للشعب الفلسطيني.

وفي بيان ألقي في مظاهرة صنعاء، أكد المتظاهرون استمرار احتجاجاتهم أسبوعيا “مساندة للشعب الفلسطيني المظلوم.. وضد العدو الصهيوني المجرم”.

وأشاد البيان بصمود الشعب الفلسطيني ضد العدوان الإسرائيلي، وبارك العمليات العسكرية التي تنفذها قوات جماعة أنصار الله على إسرائيل.

وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت 65 ألفا و174 شهيدا، و166 ألفا و71 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومئات آلاف النازحين.

/انتهى/