إيران وتركيا تعقدان مشاورات لتسهيل تبادل السكك الحديدية الحدودية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عقد الاجتماع الحدودي السابع والأربعون بين المديريات العامة لسكك حديد منطقة أذربيجان في جمهورية إيران الإسلامية والمديريات العامة لسكك حديد منطقة "تاشیماكلیک" و"مالاتياي" الخامسة في جمهورية تركيا من الأربعاء إلى الجمعة في الاسبوع الماضي في مدينة وان، واستضافه الجانب التركي.

ويهدف هذا الاجتماع إلى تطوير التعاون الثنائي في مجال النقل بالسكك الحديدية وتسهيل التبادل التجاري وزيادة التنسيق العملياتي بين البلدين.

وخلال هذا الاجتماع، ناقش المديرون والخبراء من الجانبين قضايا مثل نقل البضائع والركاب، وعمليات الجمارك، وقدرة خطوط السكك الحديدية، والتخطيط لتحسين أنشطة السكك الحديدية الحدودية.

وفي ختام الاجتماع، تم توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين، بموجبها التزم البلدان بتوسيع التعاون الفني، وزيادة حركة قطارات البضائع، وتحسين البنية التحتية المتعلقة بالنقل بالسكك الحديدية.

ومن الجدير بالذكر أن هذه الاجتماعات تعقد بشكل دوري وبناء على بروتوكول التعاون، وتلعب دورا هاما في تعزيز علاقات الترانزيت وتسهيل الربط السككي بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية تركيا.

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