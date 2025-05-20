بدء التعاون بين فرع طهران الشمالي لجامعة آزاد وروسيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن فرع جامعة آزاد الإسلامية شمال طهران أن هذا الفرع الجامعي استضاف مؤخرا وفدا أكاديميا من الاتحاد الروسي. خلال هذه الزيارة، التقت آنا فلاديميرونا كلوبوا، نائبة مدير المركز التعليمي والنشر "زلاتوست" ورئيسة تحرير المجلة العلمية التطبيقية "اللغة الروسية في الخارج" من موسكو، وداريا ألكسندرونا، أستاذة اللغة الروسية في جامعة سانت بطرسبرغ التقنية، وناقشتا مع مسؤولي فرع طهران الشمال لجامعة ازاد اخر تطورات العلاقات الاكاديمية بين هذه الجامعة وروسيا.

وفي هذا الاجتماع، تبادل الجانبان وجهات النظر حول تطوير التعاون العلمي والتعليمي والثقافي، وبحثا المجالات المشتركة، بما في ذلك عقد الدورات وورش العمل المتخصصة والعامة، وتبادل الطلاب والأساتذة، وتنفيذ مشاريع بحثية مشتركة، وعقد المؤتمرات العلمية، والتعاون في النشر العلمي.

وفي ختام هذا اللقاء تم توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة آزاد الإسلامية ممثلة بالدكتور سعيد مالماسي رئيس فرع شمال طهران ومركز "زلاتوست" التعليمي للنشر ممثلا بالسيد استانیسلاو نیکولایویج كلوبف، رئيس المركز.

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