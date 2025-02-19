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١٩‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٩:٢١ م

جامعة شيراز توقع مذكرة تعاون مع جامعتين روسيتين

جامعة شيراز توقع مذكرة تعاون مع جامعتين روسيتين

وقعت جامعة شيراز وجامعتان روسيتان، مذكرتي تفاهم على هامش الاجتماع السابع لرؤساء الجامعات الايرانية والروسية المميزة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال رئيس جامعة شيراز محمد مؤذني اليوم الاربعاء ان جامعته وقعت مذكرتي تفاهم للتعاون العلمي والتعليمي مع جامعة موسكو واورال الروسيتين.

واضاف ان مذكرتي التفاهم وقعتا بهدف تعزيز العلاقات العلمية والبحوثية والتعليمية بين البلدين.

واوضح ان مذكرة التفاهم مع جامعة موسكو تشمل تبادل الطلبة والاساتذة والباحثين واقامة فعاليات منح شهادات الخريجين والندوات والمؤتمرات المشتركة والتعاون في مجال البحوث والدراسات والتعليم المشترك.

وقال ان مذكرة التفاهم مع جامعة اورال الاتحادية الروسية تتضمن ايضا تبادل الطلبة والاساتذة واقامة ندوات ومؤتمرات وتنفيذ مشروعات بحثية مشتركة.

رمز الخبر 1954609

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