إيران وتركمانستان تؤكدان على تعميق التعاون في مجال الغاز

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال وزير النفط الايراني محسن باك نجاد خلال لقائه وزير خارجية تركمانستان رشيد مرادوف اليوم (الثلاثاء)، في إشارة إلى انعقاد اللجنة المشتركة بين البلدين في الأيام الحالية وتنوع أجندات هذه اللجنة: إن انعقاد هذه اللجان يمكن أن يرفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين.

وتابع: في السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، فإن التفاعل البناء مع دول الجوار، وخاصة تركمانستان، باعتبارها دولة صديقة وشقيقةً، له أهمية كبيرة.

وأضاف وزير النفط: "إن الحكومة الرابعة عشرة لديها إرادة قوية لتطوير التعاون في مجال الطاقة مع تركمانستان".

وأشار باك نجاد إلى سرعة تنفيذ اتفاقية تبادل الغاز بين تركمانستان وتركيا عبر إيران، معرباً عن أمله في أن تسير العلاقات الأخرى في مجال الطاقة بين البلدين، مثل اتفاقية استيراد الغاز من تركمانستان، بنفس السرعة.

وأشار وزير خارجية تركمانستان رشيد مرادوف في هذا اللقاء أيضا: إن إيران وتركمانستان كانتا تتمتعان دائما بعلاقات جيدة عبر التاريخ، وفي السنوات الأخيرة اتخذت العلاقات بين البلدين شكلا جديدا، ونحن حريصون على توسيع التعاون في مختلف القطاعات.

واعتبر تصدير الغاز إلى إيران، وتطوير التعاون المشترك في مجال بناء محطات رفع الضغط وخطوط الأنابيب، وتبادل الغاز مع مختلف البلدان عبر الأراضي الإيرانية، المحاور الثلاثة الرئيسية للمفاوضات مع إيران.

وقال وزير الخارجية التركماني: إن تركمانستان تنتج حاليا أكثر من 80 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، ويمكن تصدير جزء كبير منه بالتعاون مع إيران.

واعتبر ان البدء السريع لتبادل الغاز التركمانستاني عبر إيران إلى تركيا رمزًا للتعاون الجيد بين البلدين، وقال: "أعتقد أنه بناءً على هذه التجارب الجيدة، يمكننا اتخاذ خطوات إضافية لتوسيع العلاقات في هذا المجال. كما لدينا خطط كبيرة في مجال تصدير الغاز إلى إيران".

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