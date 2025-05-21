وزيرا الصحة الإيراني والتركي يؤكدان على التنفيذ الكامل لمذكرة الصحة الشاملة بين البلدين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى وزير الصحة الايراني محمد رضا ظفرقندي مع وزير الصحة التركي كمال ماميس أوغلو وناقش على هامش الدورة 78 للجمعية العالمية للصحة في جنيف.

وفي هذا اللقاء أشار ظفر قندي إلى قدرات النظام الصحي في البلدين، مؤكدا على تنفيذ وثائق التعاون وتبادل الخبرات في مجال الطب وإنتاج الأدوية والمعدات الطبية.

وأضاف: "بعد توقيع مذكرة التفاهم بشأن التعاون الصحي الشامل بين البلدين في عام 2018، فإن تنفيذ الخطط التشغيلية والتنفيذية ينبغي أن يكون على جدول أعمال الطرفين بشكل جدي".

وقال ظفرقندي: "تم إعداد وإرسال نص مسودة الخطة التشغيلية، كما تم تبادل مسودة مذكرة التفاهم بين منظمة الغذاء والدواء الإيرانية ووكالة الأدوية والأجهزة الطبية التركية، ونتوقع أن يتم تنفيذ هذه الوثائق في أقرب وقت ممكن من قبل المديرين الفنيين في البلدين".

وأضاف وزير الصحة والتعليم الطبي: "في إيران، نطبق نظام طب الأسرة ونظام الإحالة، ولدينا تجارب جيدة في هذا المجال، كما أحرزت تركيا تقدمًا ملحوظًا في هذا المجال. ونحن على استعداد لتبادل الخبرات والاستفادة من تجارب البلدين".

وقال وزير الصحة التركي كمال ماميس أوغلو خلال الاجتماع: "نحن مهتمون للغاية بالتعاون في كافة المجالات الصحية من خلال تشكيل فرق متخصصة وفنية". وفيما يتعلق بتجربة تركيا في مجال طب الأسرة ونظام الإحالة، فإننا ندعو المتخصصين الإيرانيين للسفر إلى تركيا والاستفادة من تجاربنا.

وقال علي رضا رئيسي، نائب وزير الصحة بوزارة الصحة: "بالإضافة إلى تجاربها في مجال طب الأسرة، تحركت تركيا بنجاح كبير خلال تفشي جائحة كورونا. نحن على استعداد للتعاون مع وزارة الصحة التركية في مختلف المجالات الصحية".

وفي هذا الاجتماع قدم وزيرا الصحة الإيراني والتركي مديريهما العامين للقطاع الدولي كممثلين لمتابعة مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون.

تُعقد الدورة الثامنة والسبعون للجمعية العامة السنوية للصحة العالمية لمنظمة الصحة العالمية في جنيف تحت شعار "عالم واحد من أجل الصحة"، ويشارك وفد رفيع المستوى من منظومة الصحة في بلادنا، برئاسة وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي، في الجمعية من 19 مايو/أيار إلى 27 مايو 2025. في هذا الاجتماع، ستُطرح القضايا الصحية ذات الأولوية في العالم على شكل وثائق، ويراجعها الأعضاء، وستُبدي الدول الأعضاء في هذه المنظمة آراءها بشأن كل وثيقة.

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