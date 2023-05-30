ايران توقع عقدا لإستيراد الغاز من تركمانستان قريبا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن وزير النفط الإيراني، على هامش لقائه مع باتير أمانوف، رئيس الكونسورتيوم الحكومي في تركمن غاز عن توقيع عقد بين إيران وتركمانستان قريبا، قائلا: "وفقًا لهذا العقد، سيبدأ استيراد 10 ملايين متر مكعب من الغاز يوميًا من تركمانستان خلال هذا الشهر".

وأوضح اوجي: " تركمانستان هي رابع دولة لديها موارد غاز في العالم وإيران لديها القدرة على استيراد 40 إلى 50 مليون متر مكعب من الغاز يوميا، وهذه القضية يمكن أن تعود بفوائد كثيرة على كلا البلدين".

وفي إشارة إلى ديون إيران القديمة لتركمانستان بسبب استيراد الغاز، صرح وزير النفط: "الدين الأصلي البالغ 1.650 مليون دولار ، والذي يخص الحكومة السابقة، تم سداده بالكامل من قبل البنك المركزي الإيراني... كانت هذه القضية من المحاور الرئيسية بين البلدين في مجال الطاقة".

وذكر انه مع استيراد الغاز من تركمانستان سنشهد تقوية شبكة ضخ الغاز شمال شرقي البلاد، مضيفا: " اليوم، في مفاوضاتنا مع الجانب التركماني، وصلنا إلى تفاهمات جيدة فيما يتعلق بتطوير حقول النفط والغاز وتصدير الخدمات الفنية والهندسية،؛ حيث سيتم التوقيع على وثائق هذه التفاهمات مساء اليوم، بحضور رئيسي بلدين".

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