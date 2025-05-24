السفير الإيراني يجري مشاورات مع الأمين العام الجديد لمجلس الأمن القومي التركي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه خلال اللقاء بين محمد حسن حبيب الزاده، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى تركيا، وأوكاي مميش، الأمين العام الجديد لمجلس الأمن القومي التركي، جرت مناقشات وتبادل لوجهات النظر حول مختلف القضايا السياسية والأمنية.

وفي هذا اللقاء أكد الجانبان على أهمية التعاون الثنائي بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية التركية، وخاصة في الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة.

واعتبر الجانبان تعزيز ومواصلة التعاون الأمني بين طهران وأنقرة خطوة مهمة في مواجهة التهديدات المشتركة وتعزيز الأمن الإقليمي.

ورحب السفير الإيراني لدى تركيا بالتطورات الأخيرة، مؤكدا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدعم أي عملية من شأنها وقف الإرهاب وتعزيز الأمن في الدول المجاورة.

إضافة إلى العلاقات الثنائية، كانت التطورات في سوريا والمفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بشأن الملف النووي ورفع العقوبات من بين القضايا الأخرى التي نوقشت خلال اللقاء بين سفير بلادنا في أنقرة وأمين مجلس الأمن القومي التركي.

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