عراقجي: لسنا متعجلين لإقامة العلاقات مع سوريا

أفادت وكالة مهر للأنباء قال عراقجي في مقابلة اجرتها معه قناة الشرق الاخبارية بشأن العلاقات مع الجيران، اكد عراقجي أن الفرص هائلة، وقال: "نحن جادون أيضاً في إقامة علاقات حسن الجوار مع المنطقة المحيطة بنا، وقد تحركنا في هذا الاتجاه".

وأضاف: "لقد أقمنا علاقات سياسية واقتصادية وثقافية جيدة للغاية مع جميع جيراننا والدول المحيطة. نحن جيران لبعضنا البعض ونعيش في نفس المنطقة منذ آلاف السنين.

وبشان سوريا ، اعرب عراقجي عن ارتياحه برفع العقوبات الأميركية عن الشعب السوري، مضيفاً: "نأمل أن تتحرك سوريا نحو مزيد من السلام والوحدة الترابية وإنهاء الاحتلال الصهيوني ووحدة كل المكونات".

وفيما يتعلق بالعلاقات بين ايران وسوريا، قال رئيس السلك الدبلوماسي: "في الوقت الراهن، لا توجد علاقات بين ايران وسوريا، ونحن لسنا متعجلين لإقامة العلاقات".

واضاف عراقجي: "عندما تتوصل الحكومة السورية إلى استنتاج بشأن مدى قدرة العلاقات مع إيران على مساعدة الشعب السوري، فنحن مستعدون للرد على طلبها".

واكد، إن ايران ترحب بأي تحرك يصب في مصلحة الشعب السوري.

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