بعت مصنعي من أجل غزة؛ تتمتع إيران بثقافة غنية ونساء نشيطات

وكالة مهر للأنباء، المجموعة الدولية: إقبال جوربينار، مقدمة ومذيعة تركية بارزة وكاتبة ذو منظور إنساني، تسعى إلى استكشاف الحقائق العالمية. وكان هدفها من السفر إلى إيران هو اكتشاف الزوايا المخفية في البلاد والحصول على فهم أعمق لثقافتها ومجتمعها. خلال هذه الرحلة، واجهت جوربينار الحضور القوي للمرأة وحياتها اليومية في إيران، وأظهرت لها هذه التجربة أن الصورة التي تقدمها وسائل الإعلام الغربية عن هذا البلد غالبًا ما تكون غير كاملة وغير دقيقة.

كما يولي اهتماما خاصا لقضية غزة والتحديات الإنسانية التي تواجهها. وباعتباره شخصية اجتماعية وثقافية، يعبر جوربينار عن آرائها وتجاربها بصدق وشجاعة، وكان أحد أهم أجزاء ذلك بيع مصنعه الخاص لإرسال المساعدات إلى أهل غزة. في هذا الحوار، يذكرنا أنه في قلب كل بلد، هناك قصص وحقائق تحتاج إلى اكتشافها وفهمها بشكل أعمق.

يمكن أن تخبرنا عن تجربتك في السفر إلى إيران؟

قضيت يومين متتاليين في جولة بطهران وزيارة معرض الكتاب. ذهبت إلى قصر جولستان وانبهرت بجماله. ذهبت أيضًا إلى متحف السجاد، حيث تضاعف حبي للسجاد الفارسي. لدي أصدقاء يحبون اللغة الفارسية، وأشتريت لهم كتاب حافظ الشيرازي. اللغة الفارسية لغة عميقة وغنية، والإيرانيون أناس مهذبون ولطفاء. ولكن من المؤسف أن وسائل الإعلام الغربية والصهاينة يحاولون تصوير إيران كدولة خطيرة. عندما أتيت إلى إيران، فوجئت برؤية النساء يعشن بحرية هنا، بينما كانت لدي صورة مختلفة عن ظروف معيشتهن في ذهني.

لقد تم تقديم إيران لنا على أنها صندوق مغلق ومظلم، لكن السياح على وسائل التواصل الاجتماعي صوروا جمال البلاد بشكل جيد. كما جاءت زوجة ابني إلى هنا كضيفة لدى الحكومة وحظيت بأفضل استقبال. كنت متشوقًا جدًا للسفر إلى إيران، وعندما دُعيت إلى طهران قلت لنفسي: "يا رب، لقد استُجيب لدعوتي هذه". لقد كانت المساجد الإيرانية ذات البلاط الفيروزي دائمًا تبهرني.

كما قلت، قمت أيضًا بزيارة معرض الكتاب الإيراني وكنت متفاجئًا جدًا. لأنه لا يوجد معرض بهذا الحجم والتنوع من الكتب في تركيا. وكان المعرض مزدحما للغاية، مما يدل على الاهتمام الخاص الذي يوليه الشعب الإيراني للكتب.

لقد كانت جهود الغرب لتصوير إيران بشكل سلبي ومنع المزيد من السياح من دخول البلاد في مصلحة الشعب، حيث ساعد انخفاض عدد السياح في الحفاظ على الجمال الثقافي والفني لإيران. قد لا يكون هذا مثالاً جيداً، ولكن حصار غزة جعل الناس بطريقة ما أكثر حماية لمعتقداتهم وروح المقاومة. في وقت أصبح فيه العالم ملوثًا إلى حد ما، حافظت إيران على جمالها، وربما حان الوقت الآن لإظهار أي نوع من البلدان هي وأي نوع من الثقافة لديها.

لقد ذكرت القضية الفلسطينية. لماذا لا نرى العالم الإسلامي متحداً بشأن قضية فلسطين؟ في حين أن الإسلام دين الوحدة!

نعم هذا صحيح؛ ومن المؤسف أننا لا نشهد وحدة وتضامنا بين الدول الإسلامية بشأن قضية غزة. لقد دمر الغرب، بمزاعمه بالحرية والحداثة، الشعور بالوحدة بين الدول الإسلامية. قال نبي الإسلام خافوا من لا يخاف الله. في عهد عبد الحميد الثاني، عندما كان الصهاينة يتجولون في شوارع إسطنبول، رأوا الأطفال يركضون نحو المسجد حتى لا تفوتهم الصلاة. وعندما سئلوا عن سبب استعجالهم قالوا: لا نستطيع أن نتأخر عن الصلاة، فقد نموت في عشر ثوان. لقد أظهر هذا الرد من الأطفال للأعداء أنه من أجل تدمير بلد ما، يجب عليهم أولاً تدمير معتقدات شعب ذلك البلد.

وفي نهاية المطاف، جاءت نهاية الإمبراطورية العثمانية على أيدي حركة الشباب. ولذلك يحاول الأعداء تسميم معتقداتنا. بدأت إسعافاتي الأولى لغزة بعد السابع من أكتوبر؛ كما أنني أرسل أيضًا دخل إيجار منزلي وأدائي إلى أهل غزة. قبل بضعة أشهر، قمت ببيع مصنعي لمساعدة أهل غزة. ليس أنا فقط، بل أصدقائي أيضًا يفعلون ذلك، لأن مساعدة المحتاجين والأيتام أمر إلهي في الكتاب المقدس. يقدم الغرب عبودية الشيطان على أنها حرية ويقدم حقوق الإنسان والديمقراطية وكأنها ملك لهم وحدهم. إنهم يتظاهرون في أوروبا بسبب موت طفل أبيض، ولكن عندما مات ما يقرب من 50 ألف شخص في غزة، لم يحرك أحد من بلدان العالم ساكناً. هناك صحوة بين الشعوب، لكن موقف الحكومات ليس هو نفس موقف الشعوب، وأنا مندهش من سلبية الدول الإسلامية.

لقد أمرنا الله بالجهاد وقال أن المؤمنين إخوة، ولكن الدول الإسلامية لا تزال صامتة. لقد ائتمننا الله تعالى على المسجد الأقصى. أي أنه أمرنا بحماية المسجد الأقصى. لم يرزقنا الله المسجد النبوي ولا المسجد الحرام، بل ورزقنا المسجد الأقصى. المسجد الأقصى يعني غزة. السلام في المسجد الأقصى يعني السلام في غزة. قضية غزة لا تحل إلا بالوحدة الإسلامية والجيش الإسلامي. يتعين علينا أن نكون عمليين فيما يتعلق بقضية غزة. فإن الله ينصرنا كما في غزوة بدر.

إن شعب غزة شعب كريم جداً. إنهم لا يقرؤون القرآن فحسب، بل يعملون به أيضاً. إنهم يعرفون جيدًا ما هي عواقب كل عمل أمام الله، ويعرفون أيضًا كيف يعيشون بكرامة. لقد زرت القدس 13 مرة، وأدفع تكاليف تعليم العديد من الأطفال الفلسطينيين هناك. وأنا أيضًا أتحمل تكلفة دورات تحفيظ القرآن الكريم لهم. أقوم أنا وأصدقائي بتوفير أجهزة الكمبيوتر المحمولة والمستلزمات المكتبية لهم وتوزيعها على الأطفال.

كانت هناك عائلة من غزة التقيت بها على جبل أحد. لم أكن أعلم أنهم يعيشون في غزة. ثم لما طفتُ بالبيت وصليتُ الصلاة، جاءني رجل فقال: قد عرفتك. سألته: "كيف تعرفني؟" قال: رفعت رايتنا في أحد. لم أكن أعلم حتى أنهم كانوا يصورونني. وبعد ذلك، كنت أتحدث مع هذه العائلة عبر الصوت أو الفيديو أيام الجمعة والأعياد.

بعد السابع من أكتوبر، وعلى الرغم من تواصلي معهم عبر الرسائل النصية، لم يطلبوا مني المساعدة ولو مرة واحدة. لقد تحدثت مع هذه العائلة في غزة عبر الفيديو قبل سبعة أشهر، وأصبحوا نحيفين للغاية لدرجة أنني لم أتعرف عليهم على الإطلاق. هناك، ولأول مرة، قالوا: "نحن نموت، من فضلكم ساعدونا". قلت دعنا نذهب إلى تركيا. "نحن في غزة، والحدود مغلقة ولا نستطيع المجيء"، قال. بطريقة ما، تمكنت من العثور على قناة لإرسال التبرعات النقدية. لقد قمت بتغطية تكاليف إفطارهم بالكامل لمدة شهر، وتمكنا من إعادة بناء بعض المنازل المدمرة.

كانت مساعدتي الأولى لأهل غزة بعد السابع من أكتوبر كالتالي: أراد العديد من مشاهدي التلفاز رؤية منزلي عن قرب. قلت أعطني ألف ليرة وتعالى. فقلت: "إذا لم يتمكن أحد من الحضور، فأرسله عن بعد. وسأقوم ببث مباشر من حسابي على إنستغرام". ربما لا تصدقون ذلك، كان منزلي يستقبل العديد من الضيوف، وأرسلت كل تلك الأموال إلى غزة. كانت هذه أول إسعافاتي في غزة. كما أنني أرسل أيضًا دخل إيجار منزلي وأدائي إلى أهل غزة. قبل بضعة أشهر، قمت ببيع مصنعي لمساعدة أهل غزة. ليس أنا فقط، بل أصدقائي أيضًا يفعلون ذلك، لأن مساعدة المحتاجين والأيتام أمر إلهي في الكتاب المقدس.

والكلمة الأخيرة؟

إذا سألتني عما تعلمته في هذه الحياة، سأقول أنه لا يوجد شيء بالنسبة لي. عندما أضع إرادة الله في مركز حياتي، فإنه سيجعلني محبوبًا لدى الجميع. لم أعد أحاول كسب محبة الناس، لأن محبة الله تخلق المحبة بين الناس. وكما قال الله تعالى: إن مال المتصدق لا ينفد. على سبيل المثال، كان من المفترض أن أدفع ثمن المجيء إلى إيران، لكن الله كان كريماً ودعوني إلى هنا.