مذيع بريطاني شهير: لم أعد أستطيع مقاومة رغبتي في انتقاد إسرائيل

أفادت وكالة مهر للأنباء إن المذيع البريطاني الشهير بيرس مورغان قال كنت أدافع دائماً عن اعتداءات الكيان الإسرائيلي في الحرب على قطاع غزة، ورفضت مراراً إدانة تصرفات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في غزة، ووصفها بالدفاع عن النفس.

وقال بيرس مورغان مؤخرا في مقابلة مع الناشط الإعلامي البريطاني الأميركي مهدي حسين: "لقد تحدثنا أنت وأنا عن هذه الحرب مرات عديدة خلال هذا الصراع المستمر منذ 75 عاما، لكنني لم أذهب أبدا إلى حد انتقاد إسرائيل مثلك". ولكنني لم أعد أستطيع مقاومة رغبتي في انتقاد إسرائيل.

وأضاف: "ما يحدث في غزة من قتل للأطفال والمدنيين الفلسطينيين هو إبادة جماعية، وغزة تحت الحصار والتجويع الممنهج". القصف الإسرائيلي لا يتوقف ويقتل المئات يوميا؛ وهذه الحكومة المتطرفة تتحدث صراحة عن الإبادة الجماعية.

انتشرت آراء بيرس مورغان دفاعاً عن الكيان الإسرائيلي في مقابلته مع باسم يوسف، الناشط الإعلامي المصري المقيم في الولايات المتحدة، بسرعة على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أسابيع قليلة من بدء الحرب على غزة. وحظيت المقابلة التلفزيونية بملايين المشاهدات في العالم العربي والعالم.

يقول باسم يوسف، وهو إعلامي مصري ساخر، في هذه المقابلة: "إسرائيل هي القوة العسكرية الوحيدة التي تحذر المدنيين قبل القصف". كم هو جميل هذا! وبناء على هذا المنطق، إذا حذرت القوات الروسية المدنيين الأوكرانيين قبل القصف، فإننا نستطيع أن نعطي بوتين الحق ونقول له: "عزيزي، الآن بعد أن حذرتهم، لديك الحق في قصف منازلهم".

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