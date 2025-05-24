مستشار عراقجي: تخصيب اليورانيوم خط أحمر بالنسبة لإيران

أفادت وكالة مهر للأنباء، صرح "محمد حسين رنجبران" مشاور وزير الخارجية الإيراني في حديثه مع قناة الميادين أن المواقف الأمريكية بشأن وقف تخصيب اليورانيوم تغيرت بشكل مفاجئ بعد الجولة الثانية من المفاوضات.

وأشار إلى أن في الجولة الثالثة، اتخذ الممثلون الأمريكيون مواقف إيجابية على عكس الادعاءات الرسمية، لكنهم بعد ذلك اعتمدوا نهجًا أكثر تشددًا، حيث طرحوا تخصيب اليورانيوم كخط أحمر لهم.

وأضاف رنجبران أن هذا التغيير في المواقف أدى إلى احتجاج شديد من إيران في مسقط، مما أدى إلى إلغاء الجولة الرابعة من المفاوضات في البداية. وبعد إرسال رسائل من واشنطن إلى طهران، تم عقد الجولة الرابعة، لكن إيران حذرت من عواقب النهج الأمريكي.

كما أكد أن الكيان الصهيوني يلعب دورًا حاسمًا في سياسات إدارة ترامب، ويسعى بكل طاقاته لإفشال المفاوضات.

وقال رنجبران إن الخط الأحمر لإيران بشأن تخصيب اليورانيوم هو خط راسخ وغير قابل للتجاوز، وعلى عكس الخط الأحمر الورقي الأمريكي، يتم التعامل معه بجدية كاملة. كما أن وزير الخارجية الإيراني سيقاوم الضغوط الإعلامية والسياسية الأمريكية.

وشدد على أن دعم المقاومة في فلسطين ولبنان ومواجهة جرائم الكيان الصهيوني هي من الأولويات الرئيسية لوزير الخارجية.

واختتم رنجبران بالقول إن المفاوضات غير المباشرة المقبلة ستكون طريقًا صعبًا مليئًا بالتحديات، مما يتطلب ذكاءً وصبرًا من الطرفين.

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