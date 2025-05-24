جون كيري: إسرائيل لا تستطيع تدمير المنشآت النووية الإيرانية

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه وفي حديثه لشبكة CNN الأمريكية مساء الجمعة، علق كيري، الذي كان وزيرًا للخارجية خلال رئاسة باراك أوباما وشارك بشكل مباشر في المفاوضات النووية مع إيران التي أدت إلى الاتفاق النووي، على التقارير المتعلقة بخطط إسرائيل للهجوم على المنشآت النووية الإيرانية.

وقال كيري في حديثه مع الصحفية كريستيان أمانبور: "إسرائيل لا تستطيع تدمير المنشآت النووية الإيرانية. في حال حدوث هجوم على إيران، ستتطور الأمور بشكل خطير للغاية."

وأضاف: "إسرائيل قادرة على إلحاق الضرر بالمنشآت النووية الإيرانية، لكن ذلك سيؤدي إلى نشوء وضع أكثر خطورة. يجب أن تسود الحكمة. الرئيس ترامب يسير في الاتجاه الصحيح للتوصل إلى اتفاق مع إيران."

وعند سؤاله عن احتمال وجود اتفاق بين إيران والولايات المتحدة، قال: "ترامب يسعى للحصول على أفضل اتفاق مع إيران، وآمل أن يحقق ذلك. قراره بالانسحاب من الاتفاق النووي كان مثيرًا للجدل، لكن حقيقة أنه الآن في خضم المفاوضات هي أخبار جيدة. آمل أن يتمكن من التوصل إلى اتفاق مشابه للاتفاق النووي."

تأتي تصريحات كيري حول "سير ترامب في الاتجاه الصحيح للتوصل إلى اتفاق جديد مع إيران" في الوقت الذي عُقدت فيه الجولة الخامسة من المحادثات بين إيران والولايات المتحدة يوم الجمعة.

وفي ختام الجولة الخامسة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في روما، قال مسؤول رفيع في إدارة ترامب الثانية لوكالة أنباء بريطانية إن هذه المحادثات كانت "بناءة للغاية."

وذكر هذا المسؤول الأمريكي لوكالة رويترز: "كانت المحادثات مع إيران بناءة، وقد حققنا تقدمًا أكبر، لكن لا يزال هناك المزيد من العمل الذي يجب القيام به."

كما نقلت رويترز عن هذا المسؤول قوله: "ستيف ويتكاف، المبعوث الخاص للولايات المتحدة، تحدث لأكثر من ساعتين مع الوفد الإيراني. وقد اتفق الطرفان على الاجتماع مرة أخرى في المستقبل القريب."

وفي رد على سؤال حول جهود ترامب لمواجهة الصين، أشار كيري إلى أنه "من المحزن جدًا أن ترامب سلم أكبر الأسواق العالمية للصين. الصين اليوم تتقدم بسرعة في مواجهة أزمة المناخ، لأن مواطنيها يريدون ذلك، وهذا الأمر مربح تجاريًا. تحتاج إدارة ترامب إلى تغيير سياساتها المناخية في أقرب وقت ممكن."

وفي جزء آخر من حديثه مع CNN، أشار كيري إلى إصابة جو بايدن، الرئيس السابق للولايات المتحدة، بالسرطان وطرح العديد من الأسئلة حول صحته وقدرته الإدراكية حتى خلال فترة رئاسته، مؤكدًا: "كان لديه القدرة الكاملة على اتخاذ القرارات اللازمة كرئيس. كان مديرًا صارمًا، وكان يطلب الدقة والمساءلة، وكان يتخذ قرارات صعبة للغاية."

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