أفادت وكالة مهر للأنباء، كتبت مجلة "هيل" الأمريكية: إن إيران، على عكس ادعاءات المتشددين، ليست دولة على حافة الانهيار، بل هي أمة تمتلك القدرة على الاتحاد ضد التهديدات الخارجية. لتجنب الأخطاء السابقة، يجب على الولايات المتحدة أن تقترب من إيران بفهم واقعي لصمودها والتزام بالحوار بدلاً من المواجهة. إن التفاعل مع إيران من خلال الدبلوماسية بدلاً من التصعيد ليس فقط حكيمًا، بل ضروري لاستقرار المنطقة.

وفي تقريرها بعنوان "ترامب لا يجب أن يكرر خطأ صدام؛ تجنب الهجوم على إيران"، أشارت المجلة إلى أن انفجارًا مدمرًا هز مدينة بندرعباس الإيرانية في 26 أبريل، مما أسفر عن مقتل 57 شخصًا وإصابة أكثر من 1200 آخرين. وقع الانفجار في ميناء شهيد رجائي، أكبر مركز حاويات في إيران، وأرسل موجات صادمة إلى المدينة، مما أدى إلى تحطيم زجاج النوافذ وتدمير البنية التحتية في دائرة عدة أميال. لا يزال المسؤولون يحققون في سبب الحادث، وتشير التقارير الأولية إلى احتمال وجود إهمال في إدارة المواد الكيميائية، على الرغم من وجود تكهنات حول التخريب.

في خضم هذه الكارثة، كانت ردود فعل الشعب الإيراني درسًا مهمًا لصانعي السياسات الأمريكيين. لا ينبغي التقليل من قدرة إيران على الاتحاد في مواجهة الأزمات، كما ارتكب صدام حسين هذا الخطأ قبل عدة عقود.

أضاف التقرير: على الرغم من المشاكل الاقتصادية والاحتجاجات السياسية، اتحد الإيرانيون بعد انفجار بندرعباس، حيث اصطف الناس في جميع أنحاء البلاد للتبرع بالدم للضحايا، وتحولت مهرجان موسيقي محلي في بوشهر إلى مراسم تعاطف وحداد، حيث أنهى المنظمون المهرجان احترامًا لهذه الكارثة. تطوع الأطباء وعلماء النفس في جميع أنحاء البلاد لمساعدة المصابين والأشخاص الذين تعرضوا لصدمات نفسية نتيجة الحادث، وقام ميكانيكيو السيارات بإصلاح السيارات المتضررة مجانًا، بينما أرسل آخرون زجاجًا لإصلاح النوافذ المكسورة في المنازل.

تتحدى هذه الاستجابة السرد الذي تروج له بعض الجماعات المعارضة الإيرانية والمحللون الغربيون، والذي يدعي أن الاستياء العام من الحكومة جعل إيران ضعيفة وأن الشعب قد يستقبل التدخل الخارجي كفرصة للإطاحة بالحكومة. لكن الدعم الواسع بعد الانفجار يدل على شيء مختلف. يفضل الإيرانيون، بغض النظر عن استيائهم، الوحدة الوطنية في مواجهة الأحداث الخارجية أو الكوارث، وهي ظاهرة تعرف بـ " الاتحاد حول الراية"، حيث يتحد المواطنون خلف حكومتهم في أوقات الأزمات.

يضيف التقرير: إن الوحدة التي أظهرت في بندرعباس تذكرنا بالاستجابة العامة خلال الحرب الإيرانية العراقية؛ وهي خلفية تاريخية تشكل تحذيرًا جادًا لأولئك الذين يروجون للهجوم على إيران. في سبتمبر 1980، بدأ صدام حسين هجومًا على إيران معتقدًا أنها ضعفت بعد الثورة الإسلامية عام 1979، متوقعًا انتصارًا سريعًا. كان يعتقد أن الفوضى الداخلية والانقسامات العرقية ستمنع إيران من الدفاع بشكل منسجم. كان هذا الخطأ في حسابات صدام مدفوعًا بتأثير الجماعات المعارضة الإيرانية وبعض القوى الأخرى التي ادعت أن الإيرانيين غير راضين بما يكفي للدفاع عن وطنهم.

لكن الإيرانيين، بما في ذلك القوات الشعبية الثورية والمتطوعين العاديين، اتحدوا ودفعوا هجوم العراق. بحلول عام 1982، استعادت إيران تقريبًا جميع الأراضي المفقودة، وتحولت الحرب إلى مأزق استمر ثماني سنوات وأسفر عن أكثر من مليون ضحية. كان خطأ صدام ناتجًا عن التقليل من صمود الشعب الإيراني ورغبتهم في تجاوز الخلافات الداخلية للدفاع عن الوطن، وهو ليس استثناءً، بل سمة متكررة في ردود إيران على التهديدات الخارجية.

تؤكد "هيل" أن المخاطر الاستراتيجية الناتجة عن الحكم الخاطئ حول اتحاد الإيرانيين كبيرة؛ فإيران اليوم ليست دولة معزولة كما كانت في عام 1980. لقد طورت البلاد جيشًا وبرنامجًا صاروخيًا متقدمًا ، ولديها نفوذ كبير من خلال شبكة من الحلفاء في جميع أنحاء الشرق الأوسط. يمكن أن تؤدي التدخلات العسكرية أو تصعيد التوترات إلى صراع إقليمي أوسع، مما قد يشمل هذه الأطراف ويعقد المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط.

تختتم النشرة بالتأكيد على أن الفهم الخاطئ لطبيعة الوحدة الإيرانية يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة. إن التاريخ يظهر أن الإيرانيين، عندما يواجهون تهديدات خارجية، يميلون إلى تجاوز خلافاتهم الداخلية والتوحد خلف قضايا وطنية. لذا، فإن أي تدخل خارجي قد يُعتبر تهديدًا مشتركًا، مما يعزز من تماسكهم ويزيد من صمودهم.

في ضوء هذه الحقائق، يجب على صانعي السياسات الأمريكيين أن يتجنبوا تكرار الأخطاء التاريخية وأن يتعاملوا مع إيران بطريقة تعزز الحوار والتفاهم، بدلاً من التصعيد والمواجهة. إن الدروس المستفادة من الماضي، وخاصة من تجربة الحرب الإيرانية العراقية، يجب أن تكون دليلاً لتجنب أي خطوات قد تؤدي إلى تصعيد الأوضاع في المنطقة.

بالنسبة لصانعي السياسات الأمريكيين، وخاصة أولئك الذين يقدمون المشورة للرئيس ترامب، تُعتبر حادثة بندرعباس تحذيرًا مهمًا. إن القوى التي تروج لسياسات عدوانية تواجه خطر تكرار الخطأ الفادح الذي ارتكبه صدام حسين. إن الافتراض بأن الإيرانيين سيستقبلون التدخل الخارجي يتجاهل الأدلة على الوحدة الوطنية في أوقات الأزمات.

يستمر التقرير بالإشارة إلى أن بيانات الرأي العام تُعقد السرد الذي يقدمه المتشددون. بينما يُعبر بعض الإيرانيين عن استيائهم من سياسات حكومتهم، فإنهم أيضًا يضعون أهمية كبيرة على السيادة الوطنية لبلادهم. تُظهر استطلاعات الرأي الأخيرة دعمًا لوجود عسكري إقليمي إيراني، مما يدل على تفضيل القوة الوطنية على التدخل الخارجي. تتماشى هذه المشاعر مع التضامن الذي تم مشاهدته في بندرعباس، حيث كان التركيز على التحسين الجماعي وليس الانقسام.

بدلاً من اتباع سياسات تفترض هشاشة إيران، يجب على صانعي السياسات الغربيين أن يضعوا الدبلوماسية في مقدمة أولوياتهم، والتفاعل مع إيران من خلال مفاوضات تعالج المخاوف المتبادلة، مثل انتشار الأسلحة النووية واستقرار المنطقة. يمكن أن تؤدي الإجراءات العدوانية إلى خروج المفاوضات عن مسارها، مما يُضعف الجهود الدبلوماسية لمعالجة البرنامج النووي الإيراني وتحسين العلاقات بين إيران والولايات المتحدة. إن أي خطأ عسكري لن يؤدي فقط إلى تغيير النظام في إيران، بل يحمل أيضًا خطر إدخال الولايات المتحدة في صراع مكلف مع عواقب واسعة النطاق.

في ختام هذا التقرير، يُجمع على أن إيران، على عكس ادعاءات المتشددين، ليست دولة على حافة الانهيار، بل هي أمة تمتلك القدرة على الاتحاد ضد التهديدات الخارجية. لتجنب الأخطاء الماضية، يجب على الولايات المتحدة أن تقترب من إيران بفهم واقعي لصمودها والتزام بالحوار بدلاً من المواجهة. إن التفاعل مع إيران من خلال الدبلوماسية بدلاً من التصعيد ليس فقط حكيمًا، بل ضروري لاستقرار المنطقة.

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