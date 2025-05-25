قاليباف: شعبنا مستعد للوقوف في وجه العدو بمعتقداتهم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف في كلمته أمام جلسة المجلس العامة اليوم: "هذه الأيام تذكرنا بالأيام التي كنا نبحث فيها عن ثغرة في شرق خرمشهر لطرد العدو البعثي من المدينة.. لقد تم صد العدو الذي جاء لفصل خرمشهر عن إيران بقوة واحدة فقط، وهي قوة الشعب والشباب الإيراني، الذين استطاعوا دخول ساحة المعركة بإزاحة بني صدر عن منصب القائد العام وبأمر من إمام الأمة".

وأضاف: "بإيمانهم الراسخ بوعود الله، لم يهابوا هيمنة العدو وأنصاره وسيطرتهم. صمدوا في وجههم، وفي فترة وجيزة، طهّروا ليس خرمشهر فحسب، بل العديد من المناطق المحتلة في إيران من وجود العدو".

وتابع رئيس مجلس النواب: "نؤمن بأن الشعب اليوم هو الشعب نفسه، وهو مستعد للوقوف في وجه العدو بنفس الإيمان الراسخ، ولكن علينا نحن المسؤولين أن نكون نفس القادة والمسؤولين في الدفاع المقدس ونعتقد أنه إذا اعتمدنا على التقاليد الإلهية وقوة الشعب، فإن مشاكل اليوم، والتي لا تحتوي الكثير منها على تعقيدات القضايا العسكرية والأمنية، يمكن حلها بسهولة أكبر بكثير مما كانت عليه في عصر الدفاع المقدس".

وأضاف قاليباف: "اليوم هو أيضا يوم الصمود والمقاومة، وهو مزين باسم دزفول البطل وشعبها العظيم والصابر. الشعب الذي كان تحت وابل الصواريخ الشرسة من قبل النظام البعثي لعدة أسابيع، لكن صموده وثباته لم يتأثر. لقد قدموا دماءهم، آلاف الشهداء والمحاربين القدامى، للثورة الإسلامية، لكنهم لم يستسلموا. رحم الله هؤلاء الغيورين، ورحم الله شهداء دزفول الأعزاء، ورحم الله إمام الشهداء".

/انتهى/