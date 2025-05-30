قاليباف يتوجه إلى البرازيل غدا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه يُعقد المنتدى البرلماني الحادي عشر لمجموعة بريكس في العاصمة البرازيلية، باستضافة مجلس الشيوخ الفيدرالي البرازيلي تحت عنوان "دور برلمانات مجموعة بريكس (BRICS) في بناء حوكمة عالمية أكثر شمولا واستدامة."

ويشارك في المنتدى الوفد البرلماني للجمهورية الإسلامية الإيرانية برئاسة رئيس مجلس الشورى الإسلامي"محمد باقر قاليباف"، وعضو هيئة مجلس ورئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الإيرانية البرازيلية "احمد نادري"، ونائبة رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الإيرانية البرازيلية "مريم عبد اللهي"، و رئيس كتلة الذكاء الاصطناعي في مجلس الشورى الاسلامي "مصطفى طاهري".

وتجدر الاشارة الى ان مجموعة بريكس هي منظمة حكومية دولية من تسع دول هي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا وإيران ومصر وإثيوبيا والإمارات العربية المتحدة وإندونيسيا. تأسست بريكس في البداية لإبراز فرص الاستثمار، ثم تحولت المجموعة إلى كتلة جيوسياسية وتُعقد اجتماعات سنوية في قمم رسمية لتنسيق السياسات المتعددة الأطراف منذ عام 2009.

وتتمتع هذه المجموعة بقدرة عالية على التأثير على الاقتصاد العالمي لانها تشكل نحو نصف سكان العالم ونحو 40% من القدرة الاقتصادية العالمية، وموارد بشرية وطبيعية غنية.

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