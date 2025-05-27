إعادة انتخاب قاليباف رئيسا لمجلس الشورى الاسلامي لسنة اخرى

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أقيمت اليوم الثلاثاء، اانتخابات هيئة الرئاسة الثانية من الدورة الثانية عشرة لمجلس الشورى الإسلامي في حلسة عامة للبرلمان.

وفي التصويت لانتخاب رئيس مجلس النواب، تم اعادة محمد باقر قاليباف، المنتخب، رئيساً لمجلس النواب للمرة الثانية في البرلمان الثاني عشر بحصوله على 219 صوتاً من أصل 272 صوتاً.

كما أعلن هادي قوامي، الذي كان مرشحاً لرئاسة البرلمان، في كلمة قصيرة، انسحابه من الترشح لرئاسة البرلمان لصالح محمد باقر قاليباف.

وكان أحمد راستينه هفشجاني، ممثل أهالي شهركرد في البرلمان، مرشحًا آخر لانتخابات رئيس مجلس الشورى الإسلامي.

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