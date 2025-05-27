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٢٧‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٩:٣٨ ص

إعادة انتخاب قاليباف رئيسا لمجلس الشورى الاسلامي لسنة اخرى

إعادة انتخاب قاليباف رئيسا لمجلس الشورى الاسلامي لسنة اخرى

 أعاد نواب مجلس الشورى الإسلامي انتخاب محمد باقر قاليباف رئيسا له في الدورة الثانية للمجلس الثاني عشر. 

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أقيمت اليوم الثلاثاء، اانتخابات هيئة الرئاسة الثانية من الدورة الثانية عشرة لمجلس الشورى الإسلامي في حلسة عامة للبرلمان.

وفي التصويت لانتخاب رئيس مجلس النواب، تم اعادة محمد باقر قاليباف، المنتخب، رئيساً لمجلس النواب للمرة الثانية في البرلمان الثاني عشر بحصوله على 219 صوتاً من أصل 272 صوتاً.

كما أعلن هادي قوامي، الذي كان مرشحاً لرئاسة البرلمان، في كلمة قصيرة، انسحابه من الترشح لرئاسة البرلمان لصالح محمد باقر قاليباف.

وكان أحمد راستينه هفشجاني، ممثل أهالي شهركرد في البرلمان، مرشحًا آخر لانتخابات رئيس مجلس الشورى الإسلامي.

/انتهى/

رمز الخبر 1958496
جواد ماستری فراهانی

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