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٢١‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ١٠:٠٦ ص

في رسالة إلى رئيس الجمهورية؛

قاليباف يبلغ الحكومة بقانون انضمام إيران إلى اتفاقية باليرمو

قاليباف يبلغ الحكومة بقانون انضمام إيران إلى اتفاقية باليرمو

أبلغ رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمدباقر قاليباف في رسالة إلى رئيس الجمهورية قانون انضمام حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (باليرمو).

وذكرت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف ابلغ في رسالة إلى الرئيس الايراني، "قانون انضمام حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية" للتنفيذ، وفقا للمادة 123 من الدستور.

وافق مجلس الشورى الإسلامي الإيراني في جلسة علنية يوم الثلاثاء على قانون انضمام حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، واعتبره مجلس تشخيص مصلحة النظام تنفيذاً للمادة 112 من الدستور والمادة 200 من النظام الداخلي لمجلس الشورى الإسلامي متفقاً مع مصلحة النظام.

/انتهى/

رمز الخبر 1958277
جواد ماستری فراهانی

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