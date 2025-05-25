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٢٥‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٩:٤٨ م

عراقجي: ندرس مقترحات عمان لازالة العقبات في المفاوضات مع امريكا

عراقجي: ندرس مقترحات عمان لازالة العقبات في المفاوضات مع امريكا

صرح وزير الخارجية الايراني، السيد عباس عراقجي، مساء اليوم الاحد، ان ايران تدرس المقترحات المقدمة من سلطنة عمان لازالة العقبات في المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية الايراني، السيد عباس عراقجي، قال مساء اليوم الاحد، في تصريح صحفي له على هامش مشاركته في يوم افريقيا 2025 المقام في طهران، ان ايران تدرس المقترحات المقدمة من سلطنة عمان لازالة العقبات في المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة.

وكان وزير الخارجية الايراني قد قال فی تصریحات له للصحفیین صباح اليوم: "نخوض في المحادثات الحالية معركة الإرادة، حيث نستمد في هذه المعركة قوتنا من الشعب الإيراني عامة وممثليه في المجلس خاصة"، مضيفا: "نتائج المحادثات الحالية تظهر عندما يتم الحفاظ على حقوق الشعب الإيراني".

وأكد عراقجي: "نحن لسنا في عجلة من أمرنا، وبالطبع لا نماطل، بل نتفاوض بصبر وهدوء، ولن نتنازل عن حقوق الشعب الإيراني بما في ذلك موضوع تخصيب اليورانيوم".

وردا على سوال حول موعد الجولة القادمة من المحادثات قال وزير الخارجية الايراني: "لم يحدد موعدا بعد".

رمز الخبر 1958449

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