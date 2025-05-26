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٢٦‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ١٠:٢١ ص

احتفالية الذكرى الستين لتأسيس الاتحاد الإفريقي في طهران

احتفالية الذكرى الستين لتأسيس الاتحاد الإفريقي في طهران

أقيمت احتفالية الذكرى الستين لتأسيس الاتحاد الإفريقي بحضور سيد عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، وسفراء الدول الإفريقية المقيمين في إيران، وذلك في فندق استقلال بطهران.

رمز الخبر 1958452
یاسر المصری

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