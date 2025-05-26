https://ar.mehrnews.com/news/1958452/ ٢٦/٠٥/٢٠٢٥، ١٠:٢١ ص رمز الخبر 1958452 إيران السياسة إيران السياسة ٢٦/٠٥/٢٠٢٥، ١٠:٢١ ص احتفالية الذكرى الستين لتأسيس الاتحاد الإفريقي في طهران أقيمت احتفالية الذكرى الستين لتأسيس الاتحاد الإفريقي بحضور سيد عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، وسفراء الدول الإفريقية المقيمين في إيران، وذلك في فندق استقلال بطهران. الاتحاد الافريقي الاتحاد الافريقي الاتحاد الافريقي الاتحاد الافريقي الاتحاد الافريقي الاتحاد الافريقي الاتحاد الافريقي الاتحاد الافريقي الاتحاد الافريقي الاتحاد الافريقي الاتحاد الافريقي الاتحاد الافريقي الاتحاد الافريقي الاتحاد الافريقي الاتحاد الافريقي الاتحاد الافريقي الاتحاد الافريقي الاتحاد الافريقي الاتحاد الافريقي الاتحاد الافريقي الاتحاد الافريقي الاتحاد الافريقي الاتحاد الافريقي الاتحاد الافريقي الاتحاد الافريقي الاتحاد الافريقي الاتحاد الافريقي الاتحاد الافريقي الاتحاد الافريقي الاتحاد الافريقي الاتحاد الافريقي الاتحاد الافريقي الاتحاد الافريقي الاتحاد الافريقي الاتحاد الافريقي الاتحاد الافريقي الاتحاد الافريقي الاتحاد الافريقي الاتحاد الافريقي الاتحاد الافريقي الاتحاد الافريقي الاتحاد الافريقي الاتحاد الافريقي الاتحاد الافريقي الاتحاد الافريقي الاتحاد الافريقي رمز الخبر 1958452 یاسر المصری کپی شد محتوى ذات صلة عراقجي: فرنسا تفتقر الى الأهلية الاخلاقية لارشاد الايرانيين عراقجي: ندرس مقترحات عمان لازالة العقبات في المفاوضات مع امريكا زيارة شهباز شريف إلى طهران؛ تعزيز دبلوماسية الجوار مع اسلام آباد بعد تعزيزها مع بغداد وباكو سمات الاتحاد الافريقي عباس عراقجي وزارة الخارجية
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