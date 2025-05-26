احتفالية الذكرى الستين لتأسيس الاتحاد الإفريقي في طهران

أقيمت احتفالية الذكرى الستين لتأسيس الاتحاد الإفريقي بحضور سيد عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، وسفراء الدول الإفريقية المقيمين في إيران، وذلك في فندق استقلال بطهران.