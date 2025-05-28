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٢٨‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٨:١٤ ص

عراقجي يعلق على موقف بريطانيا بشأن "التخصيب الصفري" في إيران

عراقجي يعلق على موقف بريطانيا بشأن "التخصيب الصفري" في إيران

كتب وزير الخارجية الايراني على منصة إكس: إذا كان موقف بريطانيا هو "التخصيب الصفري" في إيران، فلن تبقى لدينا أي قضية لمناقشتها في الملف النووي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب السيد عباس عراقجي على منصة إكس: "واصلت إيران التواصل متعدد الأطراف مع بريطانيا وغيرها من الأعضاء الأوروبيين المتبقين في خطة العمل الشاملة المشتركة بحسن نية، حتى في ظل استمرار الولايات المتحدة في عدم إظهار أي استعداد لإشراكهم في المحادثات الجارية".

وأضاف: إذا كان موقف بريطانيا هو "التخصيب الصفري" في إيران - وهو ما يمثل انتهاكًا واضحًا لمعاهدة حظر الانتشار النووي والتزامات بريطانيا كأحد الأعضاء المتبقين في خطة العمل الشاملة المشتركة - فلن تبقى لدينا أي قضية لمناقشتها في الملف النووي.

/انتهى/

رمز الخبر 1958539

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